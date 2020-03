Český kluk z vesnice jede dobýt svět. Roky kopal hroby, teď se jde bít do UFC

V pondělí ráno ve čtyři už stál na pražském letišti. Poprvé se vydal do Brazílie, navíc na premiéru mezi elitou. Zápasník MMA David Dvořák prožije první bitvu v UFC, soupeřem mu bude 14. března v Brasilii domácí Bruno Silva. Aby se český zápasník cítil komfortně, zaplatil ze své výplaty dvě letenky a ubytování pro svůj tým. "Chci být na zápas v klidu a chci mít u sebe kluky, na který jsem zvyklej. Oni si to zaslouží, protože na mě všichni dřou,“ vysvětluje investici Dvořák, který už ladí formu v Brazílii.

Davide, čeká vás premiéra v UFC, co vaše nervové ústrojí pár dnů před bitvou?

Nervózní jsem jen lehounce, ale spíš ze všech organizačních věcí, je toho hodně. Ze zápasu nervózní nejsem, jdeme si to s celým týmem užít. Příprava byla kratší, objezdil jsem, co šlo, byl jsem v Praze, v Brně, v Londýně. Myslím, že jsem připravený.

Zmínil jste Londýn, jaké byly čtyři dny u Karlose Vémoly?

Karlos mi dal pár rad, sám zápasil v Brazílii, spíš jsme se ale bavili hodně o marketingu a reklamě. Radil mi, abych byl hodně mediálně vidět, abych pomohl českému MMA. Udělám maximum.

Bude vám vyhovovat podnebí v Brazílii?

Nikdy jsem tam nebyl a vždycky jsem si říkal, že tuhle zem nechci nikdy navštívit. Vysoká kriminalita a nic, co by mě lákalo. Víme, že posun jsou čtyři hodiny, nyní tam je období dešťů, nadmořská výška kolem tisíce metrů, takže všechno by mělo hrát v náš prospěch. Aklimatizace by měla být v pohodě.

Jak byste charakterizoval soupeře?

Dobrý wrestler, má dobrý jiu-jitsu, což mají všichni Brazilci, ale není to žádný nesmysl, který by se nedal porazit. My jdeme vyhrát před limitem. Očekávám, že výherní bilanci udržím a pojedu dál. Doufám, že brzo bude event v Praze, kde mě postaví.

Co prožíváte poslední týdny, když jste zápasníkem slavné UFC?

Život se mi po podepsání změnil, co se týče mediální stránky. Já jsem se trochu distancoval, protože nebylo tolik času, ale teď je to obrovský boom ze strany fanoušků a médií. Já byl celkem dobrej fighter i předtím, ale zájem takový nebyl, teď si to užívám.

Před pár dny jste oficiálně změnil přezdívku...

Undertaker - Hrobař. Proč? Významů je víc. Bývalý Killa Khroust se do Ameriky nehodí, plus anglický výraz není úplně slušný. Hrobníka jsem jako práci dělal dlouhý roky, určitě se k tomu navíc někdy vrátím, proto tato přezdívka, hodí se.

Ještě kopete hroby?

Když táta řekne, že potřebuje pomoct, tak neexistuje UFC fighter, prostě jdu. Teď jsem ale práci přerušil kvůli zápasu, věřím, že po něm přijdou velcí partneři a nebudu muset pracovat a pojedu jen kariéru zápasníka. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval deset let v kuse, chodil jsem ještě do školy, tak se to dalo zvládnout, i když to je těžký život.

Jak reagovali fanoušci, když se dozvěděli o vaší nezvyklé práci?

Bizár, marketingový tah, ale je to pravda, jde o normální práci. Táta tuhle práci dělá dlouhou dobu, jezdil jsem mu pomáhat.

David Dvořák kope hrob.

Archiv: David Dvořák

Pocházíte z malé vesnice, jak reagovali rodiče na fakt, že se UFC stalo realitou?

Vždycky mně fandili, byli moji fanoušci, ale UFC byl pro ně šok, naskákali na mě, byl to obrovský boom, emoce, to jsem si strašně užíval. Měli větší radost než já. Mají o mě strach, máma říkala, že má už čtrnáct dnů křeče v žaludku a nemůže pořádně spát. Tenhle týden bude pro ni daleko horší než pro mě. Na zápas budou všichni koukat. U nás ve vesnici Lípa bude promítání, potom ještě v restauracích v Hradci Králové. Pak ještě na dalších místech, doufám, že mě lidi budou podporovat.

UFC platí letenku zápasníkovi a jednomu trenérovi, vy jste letěli čtyři. Jak je to možné?

Platím dvě letenky a ubytování ze svého. Chci být na zápas v klidu a chci mít u sebe kluky, na který jsem zvyklej. Oni si to zaslouží, protože na mě všichni dřou. Prostě jim to zaplatím, bez nich bych nešel do zápasu v klidu a vyrovnanej.

Poslední týdny je velkým tématem koronavirus, proběhla v tomto směru s UFC nějaká komunikace?

Pořád jsem nevěděl, co si mám myslet, přišlo mi to jako obrovská mediální masáž, ale když vidím Itálii, tak to taková sranda už není. Navíc na ambasádě mi řekli, že virus v Brasilii je. Z UFC zatím nepřišla žádná zpráva, že by měl být stadion bez diváků. Ve městě je potvrzený pouze jediný případ koronaviru, takže se zatím není čeho obávat.

Co vás čeká všechno ještě do zápasu?

Vše jde podle plánu. Na začátku bylo s UFC pár nesrovnalostí, ale teď vše vypadá dobře. V úterý jsem nafasoval oblečení, ve středu je setkání s médii, točení videí, ve čtvrtek máme otevřený trénink pro veřejnost a v pátek hurá na vážení. Pak to hlavní, zápas, kvůli, kterému jsme tady.