Další velká nepříjemnost pro Krpálka. Nechce dopadnout jako biatlonisté

Naplno žije nabitou sezonou s evropským šampionátem doma v Praze a olympijskou obhajobou v Tokiu. Jednu výjimku ale judista Lukáš Krpálek udělal, když v neděli v rodné Jihlavě nastoupil v hokejové exhibici při oslavě šedesátin legendy Dukly Oldřicha Válka. Hokej teď zůstane na čas jediným sportem, v němž může závodit, mezinárodní federace totiž kvůli koronaviru zrušila všechny velké turnaje až do konce dubna! Pro Krpálka je to další nepříjemnost poté, co přišel o tradiční a oblíbené soustředění v Japonsku.

Na jihlavském Horáckém stadionu se vám povedlo i skórovat, takže minimálně hokejovou formu zjevně máte.

Já si tu akci hrozně užil, moc jsem na ni chtěl jet. Jako malý kluk jsem chodil Dukle fandit, strávil na stadionu spoustu času. Třeba si pamatuju, jak při výluce v NHL hrálo v Jihlavě Kladno i s Jardou Jágrem a my vyhráli 5:0. A teď jsem tam nastoupil před zaplněnou halou, která dokonce párkrát začala volat moje jméno, to bylo něco nádherného. I když jsem si samozřejmě dával pozor, aby se mi nic nestalo.

Na bitku by vás asi stejně nikdo nevyzval…

Tam byla pravidla, že se nesmí hrát do těla, ani střílet golfové údery. Původně jsem měl jít do obrany, kde jsem ale v životě nehrál, tak jsem byl v útoku s Tomášem Kucharčíkem a Martinem Dejdarem. Byli jsme výborná trojka, Kucharda se mi vždycky snažil přihrát, abych dal gól, tři velké šance jsem netrefil, až napočtvrté to vyšlo… (úsměv)

Lukáš Krpálek jako vítěz ankety Sportovec roku.

Vlastimil Vacek, Právo

V úterý jste měl odlétat na tradiční tréninkový kemp do Tokia, jenže koronavirus změnil i vaše plány. Je to velká komplikace?

Určitě je, v Japonsku uděláme vždycky nejlepší přípravu na světě. Zrušili nám to asi před týdnem, prootože tam zavírají všechny univerzity. Tak jsme hledali jiné varianty, kde bychom se mohli připravovat a zvítězila Brazílie, kam bychom měli letět za deset dnů.

Takže návrat do zlatého Ria?

Letíme do Sao Paula. Po Evropě jsem úplně nechtěl cestovat a tam je jedno z mála území, které ještě není napadené tím virem. Brazilci jsou výborní na zemi i v postoji, tak jsem si psal se soupeřem Davidem Mourou a domlouvali jsme se, že bych přijel trénovat k nim do klubu. Nakonec jsme zjistili, že tam pořádají kemp, kde bude hodně judistů z Ameriky i z Evropy.

Snažíte se oprostit od myšlenek, že v tuto chvíli asi nikdo nedokáže předpovědět, které turnaje a v jaké podobě se letos uskuteční?

Samozřejmě když se připravujete na něco a ani nevíte, jestli se ta akce bude konat, je to složitější, ale na tom jsou všichni stejně. Hlavně doufám, že bude všechno v pohodě a evropský šampionát v Praze proběhne standardně s diváky. Protože když jsem teď sledoval biatlon, říkal jsem si, jak to pro sportovce musí být těžké, když se těší na tak velkou akci doma a pak je bez diváků. To bych rozhodně nechtěl zažít…

Takřka přelomovou událostí ve světě juda byla první porážka Francouze Teddyho Rinera po deseti letech od Japonce Kokora Kageury. Vy jste z ní nebyl zrovna nadšený.

Protože Riner se o to víc připraví na olympiádu, nebude ho zajímat nic jiného. Teď se mu akorát ulevilo, spadlo z něj, že deset let neprohrál a může ho to jen nakopnout. Bude to náročné, ale i s ním se dá bojovat a uspět.

Po jeho prohře v Paříži jste se ve francouzské metropoli měli potkat na soustředění.

Hned, jak prohrál, jsem klukům říkal, že bych vsadil všechno na to, že tam na kemp nepřijede. Asi by úplně neustál, kdyby se ho každý ptal, co se stalo a proč prohrál. Přesně to se stalo, v Paříži na kempu nebyl, přijel až do Německa, kde jsme náhodou seděli společně a dost jsme si povídali o všem možném. Říkal, kde bude startovat, že se připravuje na olympiádu a po ní pravděpodobně bude chtít skončit.

Řekl vám tedy, jestli přijede na mistrovství Evropy do Prahy?

Nepřijede. Říkal, že mi nepoleze do teritoria. (úsměv)

Mrzí vás to?

Samozřejmě bych byl rád, kdyby tu startoval a já mu mohl oplatit ty dvě prohry, které s ním mám. Takže mě to mrzí, ale myslel jsem si, že tu startovat nebude.

Jaký máte plán turnajů vy?

První turnaj mě měl čekat začátkem dubna v Antalyi. Pak přijde mistrovství Evropy a před olympiádou asi ještě jeden turnaj. Spíš menší, kde se nepotkám se soupeři, kteří by mě měli čekat na olympiádě. Toho se chci vyvarovat, aby si mě už tolik nenačítali.

Všechny velké turnaje zrušeny do konce dubna Rázné opatření v boji proti šíření koronaviru přijala Mezinárodní judistická federace. V pondělí pozdě večer oznámila, že ruší všechny své turnaje do konce dubna včetně Grand Slamu v Jekatěrinburgu a Grand Prix v Tbilisi a Antalyi, kde měl Krpálek v plánu startovat.

Je psychicky náročné se vyladit na dva takové vrcholy?

Bude to náročné, protože očekávání jsou obrovská, když jsem mistrem světa, soupeři na mě budou extrémně připraveni. Ale z obou těch akcí chci přivézt medaili, ideálně tu nejcennější. Když jsem šel do nejtěžší kategorie, bral jsem jako výzvu vyhrát mistrovství Evropy, světa i olympiádu. Na Evropě jsem zvítězil v roce 2018, na světě v roce 2019, tak by bylo nádherné vyhrát v roce 2020 olympiádu.

Náročné to bude asi i z hlediska pozornosti, která na vás bude upřena jako na jediného obhájce zlata z Ria.

Bude to těžký rok, nevím, jestli se na to dá připravit. Po olympiádě bylo pozornosti a akcí spousta, až jsem si někdy říkal, že možná bylo lepší ve finále škobrtnout, aby toho nebylo tolik. (úsměv) Je pravda, že spoustu pozvánek a předávání letos s díky odmítáme.