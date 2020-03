Na cestu za ruským tvrďákem si český boxer přibalil přání od plavecké komety

Ve čtvrtek večer opět vkročí do velkého boxerského světa. Vasil Ducár se v Kazani pobije v křížové váze s neporaženým Alexejem Jegorovem z Ruska. „Pokud chci vyhrát, budu muset být o hodně lepší, než soupeř. Nejlépe ho ukončit před limitem. Soupeř je hodně tvrdý, kondičně je na tom taky velmi dobře. Ale díval jsem se, že má rezervu v rychlosti a myslím si, že to by mohla být cesta,” má jasno český profesionál.