Ruský tank nezastavil. Co si prožil Ducár před bitvou a proč do něj vjela zlost?

Několikrát jste řekl, že se pomaleji rozjíždíte, platilo to i v posledním duelu?

Ani nevím. První kolo bylo takový oťukávací, ale Jegorov šlapal od začátku, takže v tempu jsem byl hned od úvodního kola. Trošku jsem soupeře četl, ale myslím, že jsem tentokrát začal dřív.

Ve třetím kole jste dostal do rozkroku, jak se vám potom chtělo boxovat?

Dával hák, já jsem uhnul a trefil mu hezky žebra, do toho mi on dal čistý tvrdý úder přímo pod pás, což bylo nepříjemný, ale že bych skončil, to mě ani nenapadlo!

Přišlo mi, že potom jste se právě rozjel...

Paradoxně ano, trošku do mě vjela zlost a začal jsem tvrději (smích).

Vycházely vám zvedáky, byl tohle záměr na soupeře?

Ano, plán byl trefovat kontra údery a zvedáky mezi ruce. Šlo mi povolovat a vracet se s čistými údery. Jak jsem říkal před zápasem, že si myslím, že budu rychlejší, tak tohle platilo. V rychlosti jsem trefoval čisté údery.

Během zápasu jste se usmíval, komunikoval s fanoušky, bavil vás fight?

Bavil, baví mě výzvy a světové zápasy. U tohoto duelu to sedělo i do taktiky, trošku jsem mu touhle hrou rozbíjel soustavný tlak.

Trenér Michal Vančura "Jegorov, to byla strojová práce a neskutečná fýza a síla. Škoda, že nebylo víc šťávy dělat více, pořádně to vysypat a dostat ho do větších problémů. Od něj to byl easy box, potom taky nakupoval, byl víc maskrovanej, ale on vyslal hodně úderů. Navíc byl doma, takže v Rusku na body těžká práce."

Jegorov byl jako stroj, tlačil, měl velkou fyzičku, ale když jste se rozjel, měl problém. Kdy byl nejblíže ukončení?

Přesně tak, šel strojově jako ruský tank, ale když jsem reagoval a vracel se s kombinací, trefoval jsem čistě. Myslím, že to bylo v 5. kole. Několika tvrdými údery jsem jim otřásl a myslím, že tam šel zápas ukončit. Bohužel, zkušeně si to pohlídal.

Po zápase byl Rus více rozbitý, ale vyhrál, počítal jste s tímto verdiktem?

Boxoval 10 kol přední direkt a občas nějaká zadní. Vše jsem si vykryl nebo uhnul, nechytil jsem žádný čistý úder. Mně se zase podařilo natrefovat více čistých úderů a způsobit mu větší škodu. Viděl jsem, že hodně krvácí z nosu, pusu měl roztrženou a oko podlitý. Čekal jsem na vyhlášení výsledků s jiskřičkou naděje, ale po verdiktu prvního rozhodčího bylo jasný, že nevyhraju.

Vasil Ducár pár hodin před zápasem v ruské Kazani.

Martin Kabát

Jak byste zhodnotil celý zápas?

Tak jako vždycky, nejsem spokojený s výkonem, vždy to může být lepší. Ale vlastně i jsem. Odboxoval jsem další vyrovnaný zápas s užší světovou špičkou, mistrem Evropy. Vím, na čem pracovat, k tomu mě baví takové velké zápasy v cizině.

Lidi v hale vám tleskali, překvapilo vás to, jaký byl vůbec výjezd do Ruska?

Fanoušky jsem si získal už během zápasu, fandili a slyšel jsem je. Tohle bylo fajn, ocenili dobrý výkon. Z Ruska moc nevím, viděl jsem jen hotel a doktora.

Vše před zápasem proběhlo standardně?

Samozřejmě organizační tým se mi pokoušel pobyt znepříjemnit, jak to jen šlo. (smích). Přiletěl jsem v noci, pět hodin před vážením, pak dlouhé čekání na váhu. Potom neakceptovali moje krevní testy, které jsem měl kompletní a týden staré, takže mě vezli po vážení na krevní testy. Na první klinice bylo zavřeno, na druhé by to nestihli do zápasu. Uspěli jsme až ve třetí. Odpoledne měli zase požadavek na magnetickou rezonanci, tak mě vezli na magnetickou rezonanci hlavy, druhý den ráno mě hnali opět k doktorovi, aby mi změřili teplotu a tlak kvůli koronaviru. Odpoledne zpět na kliniku, kde mi dělali magnetickou rezonanci, abych podepsal papíry, prý musím osobně. Tam jsem samozřejmě nic nepodepisoval (smích). Doktor mě nechal stát na jedné noze, pak jsem se dotknul špičky nosu prstem a jel jsem na hotel. Nevím, jestli v tom byl nějaký úmysl nebo záměr mě rozhodit nebo unavit, ale to mně nevadilo.

Máte kolem sebe nový tým, co od něj čekáte?

Je to tak. Oslovil mě Láďa Kutil s Janem Koukalem. Doufám, že to bude přínosné. Chceme jít krůček po krůčku, postupně vše posouvat a doufám, že mi to pomůže zaboxovat si i v Česku.