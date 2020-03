Boxer Godla úspěšně vstoupil do olympijské kvalifikace v Londýně

Boxer Kevin Godla v sobotu porazil v prvním kole olympijské kvalifikace v Londýně Francesca Maiettu z Itálie na body a udržel se ve hře o postup do Tokia. V dalším kole váhové kategorie do 57 kg se Godla utká s domácím Peterem McGrailem, dvojnásobným bronzovým medailistou z mistrovství světa.

Godla byl v souboji s Maiettou od úvodu aktivnější, lépe se pohyboval a vyhrál první i druhé kolo, v němž byl jeho soupeř i počítán. Třetí kolo však patřilo Italovi, ostravskému boxerovi viditelně docházely síly a i on byl počítaný. Na body však Godla zápas vyhrál.

V Londýně startuje celkem šest českých boxerů a boxerek. V neděli se do turnaje zapojí Lenka Bernardová (do 57 kg) a Karel Hořejšek (do 81 kg).