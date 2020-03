Dvořák šel přes bolest, ukázal srdce a zažil nejlepší den života. Nikdo mu ale netleskal

„Už všechno přichází k sobě, všechno mě bolí. Asi týden budu jen ležet a nic nedělat. Z vítězství mám samozřejmě obrovskou radost. Jsem rád, že jsem už při prvním zápase mohl ukázat, co ve mně je, a to i přes relativně krátkou přípravu. Zápas jsem si užil, bavil mě. Bruno byl silný soupeř, bylo to těžký zápas," zhodnotil boj David Undertaker Dvořák.

Hradecký bojovník se stal prvním Čechem, který zvládl premiéru v UFC vítězně. Úvodní pokus nezvládli Karlos Vémola, Viktor Pešta ani Lucie Pudilová.

Dvořák měl u sebe českou vlajku, po duelu si užíval radost z výhry, přesto si nechal bolestivá místa ledovat. Vítězství nebylo zadarmo. „Neuvěřitelný, jak to popsat. Po prvním kole jsem byl na tom fakt špatně, ale díky týmu jsem se kousnul a vrátil do dalších dvou kol. Neuvěřitelný, vezeme domu první výhru. Málokdo si umí představit, co tady s týmem zažíváme," řekl sedmadvacetiletý Dvořák do videa.

Jak viděli zápas Martin Karaivanov, trenér Jetsaam Gym Brno David Dvořák zvítězil zcela zaslouženě. Skvělá práce koleny a obrana před takedowny. Ve třetím kole měl větší vůli po vítězství. Patrik Kincl, zápasník a trenér All Sports Academy Jako první Čech vyhrál svůj UFC debut. Do shortnotice přípravy naskočil po zdravotních komplikacích takřka z nuly a předvedl parádní výkon. Dejve, obrovská gratulace a všem, kteří s přípravou pomohli, děkujeme! Lukáš Chotěnovský, zápasník All Sports Academy Dave je v pořádku a v zápase nechal naprosto vše. Jako první Čech vyhrál svůj UFC debut. Vyhrál zápas v Brazílii, navíc proti domácímu Brazilci a vyhrál hlavně tím, že více chtěl! I přesto, že do třetího kola nastupoval už vyčerpaný, dokázal silou vůle a srdcem stále tlačit a jít si neúprosně pro zasloužené vítězství. Díky za tento neskutečný zážitek a jsem hrdý, že můžu být součástí tvého týmu.

„Chci pozdravit rodinu, všechny, kteří mi fandili, kteří stáli za mnou, podpora je neuvěřitelná, doufám, že příště bude zápas ještě lepší," řekl také Dvořák, který nastoupil do prázdné haly, kde chyběli fanoušci kvůli koronaviru. Po historické výhře se nedočkal potlesku. Tisíce sedaček zůstaly bez diváků.

„Je to zvláštní pocit a určitě chybí atmosféra, kterou diváci umí vytvořit. Ale i přesto jsem si první zápas v UFC užil a dal do něj všechno," dodal šťastný Dvořák.