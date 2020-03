Boxer Hořejšek prohrál hned v 1. kole olympijské kvalifikace

Sedmatřicetiletý úřadující český šampion, který startuje v profiringu, může teoreticky o postup na olympiádu v Tokiu zabojovat ještě v květnovém kvalifikačním turnaji v Paříži.

Dnes večer budou v Londýně usilovat o postup do druhého kola ještě Lenka Bernardová (do 57 kg) a Martina Schmoranzová (do 69 kg). V sobotu do turnaje úspěšně vstoupil Kevin Godla (do 57 kg).