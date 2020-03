Bláznivý týden a premiéra, kterou nikdo nechce zažít

Připravená hudba, nástup do klece, povinná kontrola rozhodčími a krok do oktagonu. Žádné emoce fanoušků, řev, rámus, pískot, zpěv. Nic, jen ohlušující ticho, kdy každý přesný úder v zápase všichni slyšeli.

„Bylo to trochu divné, neměla jsem v areně žádné fanoušky, ale zase jsem slyšela všechno, co říkali trenéři, to bylo dobré," citoval server espn.com Beu Maleckiovou, která nastoupila k prvnímu duelu večera. „Byl to bláznivý týden. Nevěděli jsme, jestli se bude zápasit, nebo ne, ale drželi jsme se plánu. Bylo to opravdu emotivní," dodala.

Ve druhém duelu se představil ve své premiéře v UFC David Dvořák. On prožíval výjimečnou atmosféru UFC poprvé, byl ale o fanouškovský kotel ochuzen. „Je to zvláštní pocit a určitě chybí atmosféra, kterou diváci umí vytvořit. Ale i přesto jsem si první zápas užil a dal do něj všechno," přiznal Dvořák, který na body porazil Bruna Silvu a jako první český zástupce zvítězil v premiéře pod touto organizací.

Historické okamžiky českého MMA. David Dvořák pár minut po vítězném zápase v UFC

archiv: David Dvořák

Světová pandemie COVID-19 ovlivnila turnaj v Brazílii a může poznamenat i další galavečery. „Nepřestáváme. Budeme stále hledat způsoby, jak bojovat. Zápasníci chtějí bojovat, udržíme je v bezpečí. Bojuji. Dělám tento byznys už více než 20 let a tohle se mi stává každý víkend, samozřejmě ne na této úrovni," nechal se slyšet Dana White, prezident UFC.

Hlavní zápas v Brazílii obstaral domácí Charles Oliveira a Kevin Lee z USA. Američan prohrál. "Celý týden jsme nevěděli, jestli turnaje proběhne. Přišel jsem znovu psát historii, tentokrát, aniž by mě ale někdo fandil," řekl vítěz.

Velká Británie, USA, Brazílie, Austrálie, Kanada. Státy, kde se mají v nejbližších týdnech a měsících uskutečnit turnaje organizace UFC. U nich je otazník. Proběhnou podle plánu, budou přesunuty na jiné místo, termín, budou bez diváků a nebo budou určeny jen pro fanoušky u televize?

„Pokud nedojde k úplnému odstavení země, kde lidé nemohou opustit své domy a podobně, zápasy proběhnou. Jediná věc, která nás zastaví, je úplné uzavření od vlády," dodal White.