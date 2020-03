Slavná UFC jim hodila laso. Co nyní dělají čeští bojovníci?

Poznali nejlepší MMA ligu, dokázali se probojovat do UFC. Jak si nyní stojí česká pětice Karlos Vémola, Viktor Pešta, Lucie Pudilová, David Dvořák a Jiří Procházka? K nim patří do party ještě uzbecký Čech Machmud Muradov. Jaké mají plány, co je čeká, kdo mlčí?

Karlos Vémola

Po listopadovém šoku, kdy ho vypnul Attila Végh před téměř dvaceti tisíci diváky v O2 areně, je Vémola v plném tréninku. Rád by se představil v červnu v Bratislavě a v červenci na Štvanici pod organizací OKTAGON MMA.

„V Bratislavě chci zápasit v polotěžké váze, ale nezajímá mě žádný Kimball a Pešta, ty jsou v pozadí této váhy. Chci Attilu, ale on teď nechce, chápu ho, jde o velké riziko. Tím pádem mě zajímá dvojka Niklas Stolze. Pokud ho porazím, budu dvojka a budu Attilovi dýchat na krk a nebude trvat dlouho a budu opět králem Oktagonu," cituje server aktuality.sk Terminátora.

Viktor Pešta

Druhý Čech, který zápasil v UFC, měl mít zápas v květnu v Praze pod organizací OKTAGON MMA. Jenže zlomená čelist se hojí pomaleji, takže musel od tohoto termínu ustoupit. „Většina lidí ví, že jsem v posledním zápase utrpěl zlomeninu čelisti a ta se nehojí podle mých představ, jak jsem očekával. Doktor mě ještě nenechá zápasit," objasnil Pešta zrušení duelu.

Lucie Pudilová

V lednu prohrála čtvrtý zápas v řadě a její účinkování posléze v UFC skončilo. Zápasnice z Příbrami obdržela nabídky od jiných organizací, ale jaký je současný stav, ví patrně jen ona a její trenér. „V tréninku se vždy něco mění a bude se měnit pořád. Základy zůstávají, a právě díky nim jsem se dostala tam, kde ještě vlastně jsem," řekla na konci ledna.

David Dvořák

Ze všech zmíněných zápasníků má nejčerstvější zážitky z UFC. O víkendu vyhrál jako první Čech premiéru pod touto americkou organizací, v pondělí se vrátil z Brazílie a nyní ho čeká chvíli klidnější režim, protože v Brasilii si sáhnul na dno.

„Takový extrém jsem nikdy nezažil. Po zápase jsem seběhnul schůdky a cítil jsem, že se mi podlamují nohy, kluci mě podepřeli, chvíli mě doprovázeli a po pár metrech jsem se zlomil, tělo vypnulo," přiznal český zápasník.

Jiří Procházka

Šampion japonské organizace Rizin čeká na potvrzení místa a soupeře, pak bude mít jasno o své premiéře v UFC. „Vím, že v UFC budou velcí a tvrdí borci, tvrdý fighty, tyhle věci já naprosto vím. Se svým týmem nic nepodceňujeme, naopak, půjdu tam ukázat, co ještě neviděli. Ať přijde kdokoliv, fakt mi to je jedno, já se na boj prostě těším a půjdu tam ukázat to nejlepší, co je ve mně," řekl odhodlaně sedmadvacetiletý bojovník po podepsání kontraktu, který má v kariéře 26 výher, z toho 23 stylem K.O., případně T.K.O. Prohrál jen třikrát. Naposledy v roce 2015.

Machmud Muradov

Uzbecký Čech své dva fighty v UFC vyhrál a připravuje se na třetí. Ten měl proběhnout 18. dubna v New Yorku. Patrně ale dojde na změnu lokality.

„Nic v životě není snadné. I mě se dotýká takhle světová situace. Pro moji přípravu je to jisté omezení, ale jedu naplno, makám každý den. Snažím se využít veškerého volného času pro moji přípravu. Vám všem přeji, abyste vše zvládli, dodržujte vše, co je nařízeno a myslete na sebe i na své blízké," poslal Muradov fanouškům vzkaz přes instagram.