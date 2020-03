Divočina v Rusku! Koronavirus nikdo neřešil, hlásí boxer. Doma šel dobrovolně do karantény

Rozdává rány soupeřům mezi provazy. Umí být pořádně tvrdý a nic na tom nemění fakt, že před pár dny v ruské Kazani boxer Vasil Ducár svůj zápas prohrál. V hlavě to má ale srovnané, o tom nepochybujte. I když bylo zklamání z prohraného zápasu velké, nepodcenil nic v souvislosti s možnou nákazou koronavirem Covid-19. Pro mnoho lidí by mohl být vzorem. „Tahle situace je o zodpovědnosti každého z nás," vzkazuje všem fanouškům i čtenářům.

Už jste překousl pár dní starou porážku?

Kdepak. Pořád ji mám v hlavě. Kdybych na ni nemyslel, bylo by to špatně. Myslím na ni pořád, musím si ten zápas pořádně rozebrat a zapamatovat si, co bylo špatně. Je to pro mě i motivace do budoucna, aby to příště dopadlo lépe.

Přicestoval jste z Ruska a asi se divil, jak se v souvislosti s možnou nákazou koronavirem mění situace prakticky každým dnem. Sledovali jste dění v Čechách i z Ruska?

Všechno jsme sledovali na dálku, jak to jde všechno rychle. Byli jsme z toho lehce nervozní, Rušily se také lety, kluci mají v Čechách tělocvičny, ty se zavíraly. Byly jsme daleko a nic se nedalo dělat. Jinak se ten koronavirus v Rusku vůbec neřešil, nikdo nikoho nekontroloval. Jen organizátor den před akcí něco zmínil, ale nic zásadního se nedělo.

Po návratu z ciziny musí lidé do karantény. Oddechl jste si, že z Ruska nic podobného podstupovat nemusíte?

Já jsem si karanténu tak trochu naordinoval sám. Mám šestitýdenní dceru, takže jsem hodně opatrný a nechci absolutně nic podcenit. Nechtěl jsem šířit paniku, na druhou stranu jsem se ale také chtěl nechat otestovat. Přece jenom jsem byl na letištích a nikdy nevíte, kdo letí s vámi. Nakonec to dopadlo tak, že jsem dostal na dva týdny neschopenku, což byl asi nejlepší krok. Dělám u policie a bylo by špatné, kdyby se pak ukázalo, že jsem nakažený a by do karantény muselo hodně kluků.

Jak to ovlivnilo váš tréninkový program?

Mám pár dní po zápase, takže to měla být hlavně regenerace a takový volnější program. Tělocvičny jsou zavřené a tak to maximálně skončí u toho, že si sám zajdu zaběhat do lesa, nebo budu dělat něco na zahradě.

V souvislosti s hrozbou nákazy virem Covid-19 jste hodně zodpovědný. Projevuje se ve vašem chování to, že jste policistou?

Tahle situace je fakt vážná, takže je to o zodpovědnosti každého z nás. Situace v některých zemích je hodně špatná a je třeba, aby to lidé věděli a opravdu dodržovali, co mají. Abychom se nedostali do nějaké ještě vážnější krizové situace, kdy budou chybět třeba lůžka, plicní ventilace.

Vasil Ducár v tréninku.

archiv: Vasil Ducár

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že byste měl rád zápas v Česku. Jak daleko je tahle myšlenka?

Moje přání je jedna věc. Nějaké nápady směrem k Heroes Gate tu byly. Ale momentálně jsou přece důležitější věci. Nikdo nevíme, co bude. Musí se hlavně vyřešit problém s koronavirem, který ještě asi bude eskalovat. Věřím ale, že budou lidé zodpovědní a všechno se to nakonec zvládne.