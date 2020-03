Nakažený Konečný: Nepočítal jsem s tím, každý mi teď volá, rodina šla na testy

Cítí se zdravý, trénuje, nemá žádné příznaky, přesto mu testy ukázaly, že je pozitivní na koronavirus. Bývalý profesionální boxer Lukáš Konečný musí kompletně měnit plány. S ním také jeho žena a tři dcery. „Jsem v domácí karanténě, cítím se dobře a jsme v kontaktu s lidmi z hygieny. Uvědomuji si, že nemůžu být v kontaktu s dalšími lidmi. Nic mi ale není, furt jsem v tréninku. Chodím do své tělocvičny," řekl Konečný v rozhovoru pro Sport.cz.

Víte, jak jste se nakazil?

Od jednoho člověka z tréninků, on přišel s někým do kontaktu. V pátek mu dělali testy, v sobotu byl pozitivní, večer mi volali, v neděli mi provedli testy a v úterý jsem dostal informaci, že jsou pozitivní.

Jaká byla vaše reakce?

Nepočítal jsem s tím, cítím se zdravý, jsem v pohodě. Samozřejmě to beru jako fakt.

Jste nervózní?

Ne, akorát od rána od osmi mám na uchu pořád telefon, jak mi každý volá.

Kdo vám volá?

Především média, kamarádi a lidi, se kterými jsem přišel do kontaktu. Vysvětluji, říkám, že jsem v pohodě. Nechci situaci okolo koronaviru podceňovat, ale jsem si naprosto jistý, že tato situace se týká především lidí, kteří mají nějaké zdravotní problémy a jsou starší. Kvůli nim si musíme dávat pozor, abychom nepřišli do kontaktu, to snad každý chápe.

Co vaše žena a tři dcery?

Před polednem byly všechny na testech a budou čekat na výsledky.

Takže karanténa...

Tam bychom byli všichni tak jako tak. Ale karanténa neznamená, že nemůžete jít nakoupit, prostě se musíte vyvarovat kontaktu s lidmi.

Jak reagovaly dcery?

Nejvíce je naštvaná ta starší, že s námi doma nevydrží. Říká to ale s úsměvem na tváří, ale nebude to lehké pro nikoho.

Vy jste trenérem, pohybujete se v ústecké politice, podnikáte, jak se vám mění plány?

Všechno je v prdeli. Na úřad nesmím, do provozoven nesmím, do tělocvičny nesmím, do Prahy nemůžu.

Jaký je váš odhad, kdy tato situace skončí?

Bojím se toho, že tohle bude dlouhý, třeba ještě měsíc. Jsou tu zdravotní, ale také ekonomické dopady. Nemyslím teď na sebe, ale i já s tím budu mít problémy. Tak nějak se obrátil svět. Paradoxně to může někomu pomoct, že si uvědomí realitu, že zdraví je hlavní.

Co vaše podnikání?

Někteří zaměstnanci se hroutí, že jim nedám výplatu. Já nejenže nevydělám, ale musím zaměstnancům platit výplatu, odvádět za ně sociální a zdravotní pojištění. Musím platit nájmy, úvěry. Pro podnikatele je v tomhle ohledu situace ještě horší než pro zaměstnance.

Budete požadovat kompenzace?

Samozřejmě, že je budu chtít. Jsem v karanténě, nemůžu nic dělat. Fitka jsou zavřený, nemůžu trénovat Fabču (Bytyqi), Tomáše (Šálek) a další, nemůžu provozovat hospody. Trochu se ale bojím, že toho stát moc nenabídne.