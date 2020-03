Vémola se izoloval od rodiny. Kvůli pandemii zůstává v Anglii. Držím vám palce, vzkázal do Čech

"Co já bych za to dal, kdybych mohl být doma s rodinou, tady v Anglii žádná opatření nejsou, všechny obchoďáky, fitka a restaurace fungují dál a já si prostě nerisknu, abych si něco natáhl, protože mě tady test na koronavirus nikdo neudělá. Já bych sednul do letadla, ale doma bych holky Lelu a Lilinku mohl případně nakazit," vzkázal Termninátor přes instagram.

Vémola se rozhodl, že bude trénovat v Anglii, tam se chce připravovat na svůj další zápas, který by mohl proběhnout v červnu v Bratislavě na galavečeru organizace OKTAGON MMA.

„Radši se tady sám izoluju a budu makat. Z fitka pojedu rovnou domů a nějak to tady přečkám. Věřím, že když to zvládnu já, tak to dáme všichni společně a potom si aspoň budeme víc vážit takových všedních věcí, které jsme dřív brali jako samozřejmost," vzkázal fanouškům čtyřiatřicetiletý Vémola, který bojoval v kleci naposledy v listopadu, kdy prohrál s Attilou Véghem.

„Přeju vám, abyste tu karanténu v pohodě zvládli. Věřím, že to může být nepříjemný sedět doma, ale snažte se z toho vytěžit maximum a buďte rádi, že můžete trávit čas doma s rodinou. Držte se a snad se v Čechách brzo uvidíme. Držím vám palce," dodal první český bojovník, který poznal slavnou UFC.