Mé srdce patří Praze, vyznal se Muradov. UFC s ním přijelo natáčet do hlavního města

Youtube kanál UFC, kde je toto video umístěno, má téměř devět milionů odběratelů. Muradovovi se dostává další velké pozornosti. K jeho kariéře se vyjádřili v dokumentu trenéři Monster gymu, prostor dostala i přítelkyně Monika Bagárová.

„Jsem šťastný, že jsem první Uzbek v UFC. Tohle hodně pomůže mé zemi. Hodně lidí bude vědět, kde je Uzbekistán, ale mé srdce je v Praze," vyznal se Muradov na začátku příběhu. V Česku začal žít před osmi lety, zde odstartoval MMA kariéru.

Machmud Muradov, začátek v šestnácté minutě.

„Když jsem poprvé viděl Machmuda, byl to mladý kluk z ciziny. Měl v sobě hodně vášně, chtěl bojovat a my jsme v něm viděli velký potenciál," vzpomínal trenér Lukáš Bárta.

Hlavní postavou Monster gymu je trenér Petr Monster Kníže. Stále aktivní zápasník a také kouč. „Je šílený," usmál se Muradov.

„Když přišel Machmud poprvé do gymu, měli jsme akorát sparingy. A když přišel někdo, kdo byl nový a měl sebevědomí, tak jsme ho otestovali. A on testem prošel," zavzpomínal pro kamery UFC Kníže. „Dali jsme tři kola tvrdého sparingu," doplnil Muradov.

Rozjetá uzbecká mašina. Makhmud Muradov vyhrál a potěšil fanoušky na Štvanici.

Sport.cz, O2 TV Sport

Takto začala jeho česká MMA cesta, i když nebyl při penězích, dostal šanci. On měl v sobě to hlavní, vášeň pro boj. „Viděl jsem v jeho očích odhodlání," dodal Bárta.

Od roku 2012 stihl Muradov 30 zápasů, 24 jich vyhrál. Poslední dva pod značkou UFC. „Všechno jsem nechal v oktagonu, i srdce," přiznal po první vyčerpávající bitvě třicetiletý bojovník. Když byl vyhlášen vítězem, v každé ruce držel vlajku. V jedné uzbeckou, v druhé ruce českou.

Muradov se dostal do velkého světa také z části svojí známostí s neporaženým americkým boxerem Floydem Maywetherem. „Občas mi říká, neblázni, nepospíchej, ale já chci do UFC, chci fight, fight, fight. A on mi odpovídá - relax kámo, máš čas," rozesmál se Muradov, který má naplánovaný další zápas na 18. dubna s Karlem Robersonem.

Otázkou je, jak se vyvine situace okolo světové pandemie koronaviru. "Moje příprava stále běží, snažím se makat naplno, jak jen to jde. Ptáte se, jak to vypadá se zápasem na UFC 249 18. dubna V New Yorku. Zatím mi nikdo nic nezrušil, až budu vědět více, určitě se vám ozvu. Držte se, buďte se svojí rodinou, věřím, že vše brzy pomine. Společně to zvládneme," napsal Muradov na instagram.