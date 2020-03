Svět MMA se zastavil. Až karanténa skončí, nebudeme sebevrazi, říká Hamršmíd

Současné sportovní uzávěrky zasáhly do všech odvětví. Výjimkou není ani MMA. Akce pro profesionální zápasníky se v Česku ruší, stejně dopadly i turnaje pro amatérské bojovníky. Některé kluby by se mohly s přibývajícím časem dostat i do existenčních potíží. „Možná se planeta brání. Musíme čekat, dodržovat příkazy vlády a chovat se zodpovědně. My se podle toho chováme. Nebudeme dělat žádné harakiri, jsme v kontaktu s kluby, co vím, tak nařízení dodržují,“ řekl v rozhovoru Michal Hamršmíd, předseda Českého svazu MMA.

Zastavilo se MMA v Česku?

Určitě, v podstatě všichni si tímto stavem nyní ve sportu procházejí.

Zažil jste někdy něco podobného za 30 let ve sportu?

Nikdy. Myslím, že drtivá většina z nás nepoznala podobnou situaci.

Michal Hamršmíd, předseda Českého svazu MMA.

archiv: Český svaz MMA

Přemýšlíte, co se stalo?

Možná se planeta brání. Musíme čekat, dodržovat příkazy vlády a chovat se zodpovědně. Podle toho se chová i Český svaz MMA. Nebudeme dělat žádné harakiri, jsme v kontaktu s kluby, co vím, tak nařízení dodržují.

Jak nyní fungujete, co děláte?

Ve výkonném výboru nás je sedm a jsme v neustálém kontaktu, vše monitorujeme. Zrušili jsme už pár akcí, ale to je v tuto chvíli to nejmenší. Nejdůležitější je nyní vše dodržovat, žádné tréninky v gymech, žádné společné scházení venku, tohle není období pro hazardéry.

Projeví se současná situace do budoucna i finančně?

Co se týče našeho svazu, tak my se staráme o amatérské MMA, takže v tuto chvíli nejsou reprezentační srazy, akce, kurzy trenérů, liga neběží. Hůře na tom budou profesionální organizace v Česku, které pořádají galavečery, ty fungují na komerční bázi. Tohle je byznys, do toho my jako svaz nezasahujeme. My organizace zaštiťujeme, dodáváme rozhodčí, ale pořádání jde mimo nás. Samozřejmě se současná omezení dotýkají zápasníků, kteří investovali do přípravy desítky tisíc a nyní je vše zastaveno.

Mohou některé organizace skončit?

Může se to stát, záleží, v jaké jsou finanční kondici. Tím nemyslím české organizace, mířím spíše do zahraničí, na velké kolosy. U nás bude mít větší problém třeba fotbal a hokej. Tam se hraje každý týden, chodí na akce stovky tisíc lidí měsíčně a točí se tady velké peníze.

Gabriela Horáková, česká reprezentantka.

archiv: Český svaz MMA

Co jste zrušili vy?

Mimo jsou všechny březnové akce, teď zrušíme duben a nejspíše květen, otázka je, jak to bude v červnu. Navíc i když vše skončí, nejde se vrátit lusknutím prstu. Bojovníci netrénují a hned jít do zápasu, to je o zdraví. Navíc lidi budou mít po přečkání této kritické situace jiné starosti, budou se starat sami o sebe. Někdo přijde o práci, někdo pracuje na sebe, další studuje, musíme počítat s ekonomickými dopady na všechny. Po ukončení vládního nařízení budeme přemýšlet o první možné akci. Scénářů je hodně. My máme program až do prosince - liga, Národní pohár, mistrovství republiky, mezinárodní turnaje. V srpnu má být mistrovství Evropy v Říme, ale Itálie má velké problémy, teď říct, co bude, nejde predikovat. Není to legrace, přesto si myslím, že zdraví je stále na prvním místě.

Jak si stojí české kluby MMA?

Máme informace, že některé mohou mít problémy. Platí nájmy a nemají nyní žádný příjem. Není to lehká situace, některé kluby budou na hraně přežití.

Můžete jim nějak pomoci?

Můžeme být prostředníkem při jednáních. Tohle je ale složitější, teď přesně říct, jaké kroky budou možné, nelze. Je ale reálné, že některé kluby už neotevřou.

Až vše okolo koronaviru skončí, přijde na řadu ekonomika, co očekáváte?

Český svaz MMA se nepoloží, ale je jasné, že všechny letošní akce nezvládneme. Myslím, že nás čeká složité období, což se dá přežít, horší je, že nevíme, jaký bude další vývoj, jak se připravit. Až karanténa skončí, nebudeme sebevrazi a nebudeme pořádat jednu akci za druhou. Hlavní je, aby byli zápasníci připravení, nechceme ohrožovat jejich zdraví. Co se týče reprezentace, záleží na mezinárodní asociaci.