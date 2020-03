Trénink a život pod kletbou koronaviru

Kupa vybavení, okolo nikdo, jen příroda, stromy a také sada pnenumatik, která nakonec nápor úderů nevydržela.

„Venkovní trénink stand up. Ukaž svůj trénink a pojďme se inspirovat sami sebou navzájem v této době," napsal na facebook Michal Martínek, těžká váha MMA, která se připravuje na svůj první duel pod americkou organizací PFL. Jenže vzhledem k současné světové pandemii neví, kdy to bude a úplně vysadit přípravu nemůže.

Svůj tip na trénink poslal do světa také Václav Mikulášek. Baba Jaga českého MMA s rouškou rozbalila direkty, háky a zvedáky na ulici.

Trénink pro ostatní doma připravil Richard Andrš. „Situaci se musíme přizpůsobit a život půjde dál. Náš Choketopus Gym tým pro vás bude zatím připravovat online materiál a uvidíme, kam se to posune. Připravil jsem pro vás již několik videí ohledně cvičení v domácích podmínkách," vysvětlil svůj krok jeden z nejlepších BJJ trenérů v Česku.

Mimo domov s rouškou vyrazil Matouš Kohout, který měl mít zápas 14. března v Ostravě na galavečeru OKTAGON MMA. Kvůli výjimečnému stavu, který vyhlásila vláda, byla akce zrušena.

Do přírody vyrazil také Jan Malach. "Tři měsíce dřiny, měsíc brutálně přísný diety, kdy byl každý den peklo. Všechno to teď můžu zahodit do koše. Navíc si každý myslí, že forma zůstane, ale takhle to bohužel nefunguje. Veškerá příprava směřovala jenom k jednomu bodu a tím byl zapas," okomentoval po zrušení turnaje situaci Malach, který měl mít zápas právě s Kohoutem.

Nejen osekanými tréninky jsou teď vyznavači bojových sportů živi. Trenér thajského boxu Zdeněk Bartoš jezdí po Praze v záchranném autě a provádí odběry u potencionálních pacientů nakažených koronavirem. "Jezdí se každý den, včetně víkendu. Chovej se tak, ať u tebe nezvoníme," vzkázal přes sociální sítě.

Pomáhat se rozhodl také sedmnáctiletý boxer Petr Řezníček z Olomouce. Roznáší nákupy potřebným. „Nechtěl jsem sedět doma a nic nedělat. A myslím, že tohle je teď opravdu potřeba," řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz a Profiboxing.cz.