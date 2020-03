Pět lidí v bytě. Jak prožívá Konečný karanténu s ženou a třemi dcerami?

Celá vaše rodina má karanténu, vy, žena a tři dcery. Co jsem viděl, tak je o vás dobře postaráno, pravidelná strava...

Holky se o mě takto starají normálně, teď jen o to víc, že jsou pořád doma. Jinak tohle je klasický průběh naší domácnosti. Já nosím peníze, když můžu a ony mi vaří a starají se o domov. Teď je jen blbý to, že ony stále vaří a já peníze nenosím (smích).

Přibral jste?

Ne, jsem doma, nemám takovou potřebu se vyžírat. K tomu, jak jsem zpruzelej, že jsem doma, nemám ani potřebu nějak holdovat alkoholu. Večer si dáme víno, mám doma pár plechovek, ale jde o normální zásobu, to co já bych potřeboval, to sem nikdo nedonese. Třeba dvě basy (smích).

Žena a dcery už mají výsledky testů?

Byly testovaný ve středu ráno a výsledky ještě nemají. Jinak jsou v pohodě, holky občas zakašlaly, ale teď jsou úplně v cajku, stejně jako manželka.

https://www.facebook.com/lukas.konecny.90/posts/3300254326655320

Když jste přišel s informací, že jste pozitivně testován, jaké byly reakce lidí?

Někdo je úplně v klidu a bere to jako já, že to chytíme dřív nebo později, že nejde o nic velkého. Někdo zase plaší, hrotí, že se mnou byl v kontaktu, přitom jsme se rok neviděli. Tím samozřejmě obtěžuje zdravotníky, jde o reakce ode zdi ke zdi. Někdo je v klidu, další má normální obavy a někdo je debil.

S jakým vývojem u sebe počítáte?

Karanténa mi skončí, až budu mít dva po sobě negativní testy, ale nevím, kdy mě budou odebírat. Snažím se zjistit informace, ale v tuto chvíli nevím.

Lukáš Konečný měl běh v oblibě i jako profesionální boxer.

RunTour.cz

Psychicky jste v pořádku?

V klidu, jen jsem naštvanej, že jsem zavřenej, ale chápu to.

Všude se na nás valí informace, vytvořil jste si obrázek, jaká může být realita za pár týdnů, měsíců?

Nemyslím, že by se něco nějak strašně změnilo. Počkáme, jestli to bude měsíc, dva, to se uvidí. Nevěřím, že by měly být hranice smrtelně dlouho zavřený, třeba čtyři měsíce. Život jde dál, vše bude pokračovat. Samozřejmě tato situace zasáhne spoustu lidí a podniků. Všichni se s tím budeme muset porvat, zásadní je zdraví. Chápu, že když má teď někdo zdravotní komplikace, tak jsou pro něj ekonomické problémy malicherností. Ekonomické dopady se budou týkat každé rodiny v Čechách na rozdíl od zdravotní stránky.

Co vaší svěřenci, trénují?

Nic jsem jim nenařídil, jsou v karanténě, navíc byli nemocní, nikam nesmí. Sami si mohou doma lehce zacvičit. Otázka je, kdy bude nějaká sportovní soutěž zase v provozu. Myslel jsem, že bych odložený boxerský galavečer uspořádal v červnu, kdyby to šlo, nebyly tu zákazy, ale složitě si představuji, jak seženu podnikatele, partnery, kteří by na to dali nějaké finance. Oni budou mít jiné starosti, viděl bych to na září.