Když se do sebe pustí vyhazovači z diskotéky

MMA se téměř na celém světě zastavilo, turnaje se ruší, zápasníci nemohou pořádně trénovat, o to více času je pálit ostrými mimo oktagon. Naposledy se takto opřel, jak on to umí, Karlos Vémola do Václava Mikuláška. První Čech v UFC byl hostem pořadu MMA Letem světem, který uvádí Ondřej Novotný.

"Ďatel (Milan Ďatelinka) se strašně zlepšil, ale zápasil s Babou Jagou (Václav Mikulášek), to není ani zápasník. To je frajer, který se párkrát porval někde na diskotéce a hraje si na zápasníka. To není dobrej zápasník, to je člověk, který má sledovanost, párkrát se porval na diskotéce, to, co on zažil za celý život, to já zažil za jeden víkend na dveřích v Londýně," rozesmál Vémola Novotného.

Tohle si samozřejmě Mikulášek nenechal líbit a přidal také svůj pohled, který zakončil jasným vzkazem, že zápas pro něj není problém. „Můj milý Kájo, co ti mám na to říct. I když jsem možná prošel jen diskotékovým výcvikem, tak co si o mně myslíš, je tvůj názor. Já tě respektuju jako člověka, jako zápasníka. Něco jsi dokázal, ale třepeš hov.., takové hov... Sotva jsi se postavil ze země, hned kopeš do ostatních, není ti trapně? Kdykoliv, kdekoliv, tady jsem," zveřejnil Mikulášek na svém facebooku a připomněl Vémolovu porážku z listopadu, kdy ho v prvním kole poslal k zemi Attila Végh ve vyprodané aréně.

Vémola se v současné chvíli připravuje v Anglii, zápasit by chtěl v červnu v Bratislavě. Jestli se tak stane, výrazně záleží na situaci okolo pandemie koronaviru. „S tím, že nejsem zápasník, máš pravdu, ale na těch dveřích dělám pořád, tedy dokud nepřišla karanténa, nevím, kdo toho má víc za sebou," připomněl Mikulášek práci vyhazovače. Sám měl mít akci 14. března v Ostravě, ale celý turnaj se přesunul na jiný termín. Zde se měl potkat s Tomášem Bolem. I tady bylo podle Baby Jagy nervové ústrojí na vyšších otáčkách.

„On se snaží svoje chování schovat za to, že je dobrák, přitom to je obyčejná krysa, jako kamarád skončil. Zachoval se, jak se zachoval, k tomu mi začal vypisovat jeho trenér nesmysly, urážet mě, dělal si srandu z mého dětství, že jsem ubrečená holka," řekl před pár týdny Mikulášek v rozhovoru pro Sport.cz.