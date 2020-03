Procházka jako hrozba pro elitu v UFC. Uspěje český hrdina?

„Špatně se předvídá, jak se bude Jirkovi dařit proti zápasníkům z první desítky, protože není pořádně z čeho brát. On předváděl suprový výkony v Rizinu i proti slušným soupeřům, ale nebyla to top a rozdíl může být docela velký. Hrozně těžko se odhaduje, jak na tom je. Někdy ale přijde někdo neprověřenej a úplně to tam bez problémů smete," nechal se slyšet Pešta v rozhovoru s Ondřejem Novotným.

Nic lehkého, i takový je Vémolův pohled. Procházka se chce probít mezi elitu, jenže ta si své pozice hlídá, nechce dalšího soka, který by ji čeřil vodu a připravil o slušné živobytí.

„Jirka to bude mít hodně těžký, on pomýšlí na titulový zápas nebo někoho z první pětky. Bude to mít těžký se tam dostat. S Jonesem (šampion polotěžké váhy v UFC) udělali vyrovnaný zápasy Santos, Smith, Gustafsson, Reyes. V první pětce je strašná tlačenice. Ti kluci nebudou chtít s Procházkou zápasit, už z toho důvodu, že on je dobrej a je pro ně hrozba," je přesvědčený Vémola.

Jak slavil Jiří Procházka podpis do UFC, co je také ve smlouvě s americkou organizací?

Procházka si nyní drží sérii deseti výher v řadě. V MMA kariéře má 26 vítězství a 3 porážky. Stylem K.O. a T.K.O. ukončil 23 fightů. Tyhle výsledky ho dostaly do UFC. Teď bude chtít vše podtrhnout. Podle serveru fightmatrix.com je český bojovník číslo čtrnáct na světě v polotěžké váze.

„Pravda je, že má pověst i na mezinárodní úrovni, v Americe se mě na něj pár lidí ptalo, říkali, že vypadá dobře, má potenciál, takže to není tak, že bychom si my Češi říkali, super, máme tady našeho hrdinu, ale potenciál rozpoznávají i ve světě," říká Pešta.

Karlos Vémoa po vítězném zápase na Štvanici.

Po čtyřech letech a dvanácti zápasech v Rizinu Procházka změnil adresu a nyní čeká na oficiální potvrzení svého prvního protivníka v UFC. Od začátku říká, že chce borce z první desítky, tedy žádnou potravu. On chce boj a pořádně rozdmýchat oheň v žilách.

„Myslím, že by měl zvolit cestu jako Mach (Muradov). Klidně zápasit s někým z první patnáctky, dvacítky, nasbírat zkušenosti, samozřejmě v UFC to je jiný, nasbírat bonusy. Pokud bude vyhrávat, titulový zápas a první pětka přijde, ale rvát se do toho za každou cenu... tohle je můj názor. Jirka je ale tvrďák a má v UFC má dobrou šanci," dodává Vémola.