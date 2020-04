Český boxer překvapil. Zahájil přípravu na dubnový zápas

Nečekanou novinku ve středu pustil do světa český profesionální boxer Vasil Ducár. „Víte jako první! Zahájil jsem přípravu na další zápas, který bude v dubnu v Česku! Díky moc za podporu a přeji všem hezký aprílový den,“ napsal na svůj facebook. V době koronaviru nemožné, že by proběhl zápas. Většině ale došlo, dnes je 1. dubna, tedy apríl, který je spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.

„Nápad to víceméně ani nebyl. Video jsme včera dostříhali, takže to časově vyšlo a mě napadlo to dneska vyhodit ven a trošku odlehčit situaci," objasnil pro Sport.cz Ducár tento vtípek.

Třicetiletý boxer prohrál 12. března v Kazani s domácím Alexejem Jegorovem 0:3 na body a připsal si třetí porážku v profesionálním ringu. Po návratu domů nemůže pořádně trénovat, pandemie koronaviru zavřela všechny fitka.

https://www.facebook.com/vasilducarofficial/posts/2879832248768350

„Už se všichni těšíme do gymu. Po zápase jsem měl karanténu, takže jsem prvně odpočíval a pak lehce něco dělal doma. Teď už chodím do práce, což je fajn, že si zacvičím tam. Jinak dělám, co je možný. Běhám, cvičím doma a upravuju zahradu. Stavím třeba zahradní domek," říká Ducár, který teď nemůže plánovat další duel v zahraničí.

O to větší šance je, že by se mohl ukázat doma. A potencionálního soupeře už má. „Nikdo neví, co bude, hranice jsou uzavřené, takže ani nepočítám, že bych měl do léta nějaký zápas. Myslím si, že na podzim bude galavečer Heroes Gate a z toho mi vychází duel o český titul s Vaškem Pejsarem. Když budou zavřený hranice, aspoň si to můžeme poskládat u nás," dodává Ducár.