Žhavé direkty! Děláme to dobře? Odhalená hvězda provokovala fanoušky

Hvězdná bojovnice to pořádně rozjela. Když už kvůli pandemii koronaviru nemůže řádit v UFC, ukázala fanouškům, jak jí to jde v kuchyni. Šéfkuchařka je nejspíš podle ohlasů vynikající, do varu dostala miliony příznivců. Není se co divit, na sociálních sítích totiž Paige VanZantová zveřejnila, že vařila v rouše Evině. S partnerem se nahatí předvedli fanouškům i na tréninku v tělocvičně.