Bělorusko se hlásí o zápas legend MMA. Otec šampiona Nurmagomedova děkuje prezidentu Lukašenkovi

Už čtyřikrát byl s obrovským očekáváním ohlášený zápas o mistrovský pás organizace UFC mezi dvěma nejlepšími bojovníky lehké váhy MMA odložen, nad pátým termínem visí teď znovu otazník. Ruský šampion Chabib Nurmagomedov a Američan Tony Ferguson se mají utkat na galavečeru UFC 249 18. dubna. V New Yorku zasaženém pandemií koronaviru ovšem k jejich souboji nedojde, nad Spojenými arabskými emiráty, které se měly stát náhradní variantou, se vznáší také otazník. Proto se nyní nabízí Bělorusko.

Facebook: Khabib "the Eagle" Nurmagomedov

„Máme podporu nejvyšších představitelů našeho státu včetně prezidenta Lukašenka. Tlačil by nás sice čas, ale v Minsku jsme tenhle skvělý zápas schopni zorganizovat rychle a dobře,“ nabídl předseda federace bojových umění Maxim Korolkov představitelům UFC běloruskou metropoli za dějiště souboje Nurmagomedova s Fergusonem.

Je na něj natěšený celý svět. Vždyť Nurmagomedov z osmadvaceti zápasů ani jeden neprohrál, Ferguson sice ve stejném počtu duelů odešel poražen třikrát, jenže jeho poslední porážka je stará už sedm let. Nyní by se proto mělo ukázat, kdo je skutečným šampionem.

Udrží Chabib Nurmagomedov neporazitelnost?

Facebook: Khabib Nurmagomedov

„Panu prezidentovi Lukašenkovi patří náš obrovský dík. Proč by nemohl galavečer uspořádat Minsk? V současné situaci je to ta nejlepší varianta, takže proč by ji nemělo vzít vedení UFC v potaz?“ přivítal v rozhovoru pro ruská média nabídku z Běloruska otec a zároveň i trenér Nurmagomedova Abdulmanal.

„Nabídku z Minsku jsme obdrželi, Bělorusku za ni děkujeme a počítáme s ní jako s plánem B,“ reagoval šéf UFC Dana White, ale už neprozradil, jaký má pro zápas dvou legend MMA nachystaný plán A.

Tony Ferguson (vpravo) a šampion Chabib Nurmagomedov se mají potkat v kleci 18. dubna na galavečeru UFC 249. Otázkou je, kde to bude.

Facebook: UFC

Ten ovšem bude záležet na tom, zda ho akceptuje i sám Nurmagomedov. Zůstává totiž v Dagestánu v domácí karanténě a prohlásil, že v ohlášeném termínu s Fergusonem bojovat nebude.

„Celý svět je v karanténě před koronavirem. Všechny vlády na celém světě k ní vyzývají a já bych měl být výjimkou? Dovedete si představit sami sebe na mém místě?“ napsal na sociálních sítích.