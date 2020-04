Nurmagomedov nepřiletí, velký večer bojovníků se přesto uskuteční. Na soukromém ostrově

Přitom boj ruského bojovníka Nurmagomedova s Fergusonem měl být vrcholem celého večera. Vždyť Nurmagomedov z osmadvaceti zápasů ani jeden neprohrál, Ferguson sice ve stejném počtu duelů odešel poražen třikrát, jenže jeho poslední porážka je stará už sedm let.

Nurmagomedov je však v Rusku v domácí karanténě a odmítl v době koronavirové pandemie k zápasu odletět.

Chabibe Nurmagomedov, král lehké váhy v UFC.

„Není to jeho chyba, z ničeho ho neviníme. Nurmagomedov stejně jako my všichni se ocitl v epicentru událostí, kdy se situace mění ze dne na den. Nikdo se na to nemohl připravit. Nikdo si nedokázal představit, že se něco takového stane," má šéf UFC pro ruského bojovníka pochopení.

Narychlo proto přišel s náhradní variantou. Proti Fergusonovi nastoupí 18. dubna jeho krajan Justin Gaethje. Jednatřicetiletý americký bojovník má na kontě rovněž obdivuhodnou bilanci. Z 23 soubojů jich 21 vyhrál a jen ve dvou před soupeřem kapituloval.

„Jsou to dva nejlepší bojovníci na světě, takže když Chabib vypadl, dává jejich zápas smysl. Během velkého večera UFC 249 se 18. dubna utkají o dočasný titul mistra světa v lehké váze a až se situace dostane zase do normálu, vítěz vyzve Nurmagomedova," potvrdil White.

Kde se velký večer UFC bude 18. dubna konat však nekonkretizoval. Brooklyn padl, Las Vegas také, ve Spojených arabských emirátech se rovněž neuskuteční, o nabídce Běloruska zaštítěné podporou samotného prezidenta Lukašenka mluví White jako o variantě B.

Nyní přišel s tím, že si pronajme soukromý ostrov, na němž se už prý připravuje veškerá potřebná infrastruktura, aby se mohli večera zúčastnit nejlepší bojovníci z celého světa. Zatím však nespecifikoval, o jaký ostrov by mělo jít a v kterém koutě světa se nachází.

I proto sílí podezření, zda nejde jen o další marketinkový tah padesátiletého šéfa UFC. Dana White už s jedním takovým přišel. To když vyrukoval s nápadem, že by se večer bojovníků mohl konat v indiánské rezervaci na západním pobřeží Spojených států, protože na ni se žádné federální zákony a nařízení nevztahují.