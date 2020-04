Smutná zpráva. Muradov přišel o třetí zápas v UFC!

Makhmud "Mach" Muradov před vstupem do klece.

„Zdravím vás všechny, bohužel vám musím oznámit, že můj zápas na UFC 249 se ruší z důvodu celosvětové situace. Musíme teď všichni myslet na své blízké, svoji rodinu a neriskovat. Věřím, že se zase brzy budeme těšit na nový zápas. Držte se! Společně vše zvládneme," potvrdil v úterý odpoledne Muradov smutnou zprávu.

Uzbecký bojovník své dva fighty v UFC vyhrál a připravoval se na třetí. Ten měl původně proběhnout 18. dubna v New Yorku.

„Nic v životě není snadné. I mě se dotýká takhle světová situace. Pro moji přípravu je to jisté omezení, ale jedu naplno, makám každý den. Snažím se využít veškerého volného času pro moji přípravu. Vám všem přeji, abyste vše zvládli, dodržujte vše, co je nařízeno a myslete na sebe i na své blízké," věřil Muradov ještě před pár týdny, že se zápas uskuteční.

Kde galavečer UFC nakonec proběhne, by mělo být jasno během pár hodin. New York padl, Las Vegas také, ve SAE se rovněž neuskuteční, o nabídce Běloruska zaštítěné podporou samotného prezidenta Lukašenka mluví Dana White jako o variantě B. On má v hlavě ostrov.

„Jsem jeden, nanejvýš dva dny od podpisu smlouvy o jeho pronájmu," oznámil šéf UFC a zároveň potvrdil, že ruský bojovník Chabib Nurmagomedov nepřiletí a o titul šampiona UFC v lehké váze s Američanem Tonym Fergusonem bojovat nebude. Náhradní souboj obstará zápas Fergusona s dalším Američanem Justinem Gaethjem. Ti si to rozdají o prozatimní mistrovský pás lehké váhy.