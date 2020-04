Zrušený zápas v UFC? Muradov nebrečí, čeká rodinu a maká na zahradě

Deset dnů před termínem jste přišel o zápas v UFC. Jak koušete tento fakt?

Doprava by byl patrně problém, asi bych se nedostal do Ameriky. Bohužel zápas takto skončil. Jsme s UFC domluveni, že až bude všechno v pohodě, dají mi jiný termín. Počítají se mnou.

Kdo definitivně rozhodl o zrušení zápasu - vy, UFC?

Jde o oboustranné rozhodnutí. Oni se mě zeptali, jestli mohu přiletět do Ameriky, jenže já se tam teď nedostanu. Oni reagovali, že se na to podívají a v pondělí mi řekli, že zápas nebude.

Byla důvodem i rodina, s partnerkou čekáte potomka...

Musíme teď všichni myslet na své blízké, svoji rodinu a neriskovat. Původně šlo o jejich rozhodnutí, řekli mi, ať zápas neruším, ať makám, že zápas bude, protože teď potřebují zápasníky. Byl jsem připravený, ale bohužel to takto dopadlo.

Mrzí vás to?

Mrzí mě to, ale neštve. Soupeř byl v žebříčku o jedno místo přede mnou, já jsem na 22. místě. Třetí zápas v UFC by mě zase o kus posunul, ale nevadí, nic si z toho nedělám. Máme teď větší problémy, je tu koronavirus, tenhle vir překazil plány všem lidem na světě. Nebudu brečet, že mi nezaplatí, nyní není lehké období pro nikoho. Mohl jsem říct, že tohle není můj problém, že já jsem připravený, ale chápu to. Makáme dál, snažím se každého pochopit.

Co vaše forma? Byla, i když jste měl omezené podmínky k tréninku?

Byl jsem připravený, mám asi o čtyři, pět kilo víc.

Jak žijete s omezeními?

Běhám, doma něco dělám, mám velkou zahradu, už tu mám i stroje, takže makám. Jsou lidi, kteří mají těžší období než já.

Máme představu, kdy se svět může vrátit do normálu?

To ví jen pán Bůh, nikdo neví, co bude zítra. My jsme nic. Můžeme myslet na cokoliv a za deset minut může být vše jinak. Musíme se držet pravidel, vydržet a problém zmizí.