Děsivá noc. Byl jsem připraven zemřít, popsal rvačku se zlodějem zápasník MMA

Jedenatřicetiletý Smith se probudil kolem čtvrté hodiny ranní a našel útočníka ve svém domě, kde byla také jeho manželka, tchyně a tři dcery.

„Žena mě vzbudila, že je někdo v domě. Slyšel jsem mužský hlas, jak někde ve tmě křičí, bylo to děsivý. Šel jsem dolu a uviděl neznámého muže. Šel ke mně a stále řval. Rozhodl jsem se jít proti němu a vznikl chaos. Chtěl jsem mu ublížit, vím, jak to zní, ale nemohl jsem vědět, jestli není ozbrojený," popsal Smith první šokující momenty.

Do jeho domu ve městě Omaha se vloupal muž, který patrně „navštívil" více obydlí v ulici. „Lidi nejdou do cizího domu s dobrými úmysly. Očekával jsem, že může zaznít výstřel, že mě může bodnout. Řekl jsem si, že nemám moc času, než něco vytáhne." pokračoval v příběhu zápasník MMA, který jinak zápasí v polotěžké váze do 93 kilogramů.

Podle jeho slov měli spolu zápasit pět až šest minut. „Nemyslím si, že jsem největší frajer na světě, on byl takový běžný chlap, ale měl jsem s ním co dělat. Všechno vydržel, každou ránu, loket, koleno a pořád nepřestával. Řeknu to otevřeně, chtěl jsem mu rozbít hlavu, šokovalo mě, co vydržel."

Noční bitka skončila až po příjezdu policie. Muž byl převezen do nemocnice, dále je případ v šetření policie. „Nikdy v životě jsem nebyl tak vyděšený. Byla to jedna z nejtěžších chvil v mém životě, byl jsem připraven zemřít. Byl v mém domě a tam byly mé tři dcery. Neměl jsem na výběr," dodal Smith.

Američan má v MMA za sebou 47 zápasů, 33krát vyhrál. Naposledy zápasil v červnu minulého roku s Alexandrem Gustafssonem ve Švédsku a vyhrál.