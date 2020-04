To je změna! Poznáte českou olympioničku?

Rifle, kožená bunda, kytara a rozpuštěné vlasy. Stav, který fanoušky patrně překvapí . Potkat takto účastnici olympiády v Riu, není běžné.

„Děda mi asi ve dvanácti koupil španělku, od té doby hraju. Zkouším různé věci, od všeho trochu, přeskakuju, brnkám si. Jsem na tom docela slabě, nemám moc času, věnuju se kytaře především v karanténě. Hlavní je, že mě to baví. Mám zlozvyk, že se písničky nenaučím do konce, hraju si pro zábavu, takže se nechystám na nějaký koncert, " usmívá se zápasnice, která teď hraní dává až dvě hodiny denně.

Klasický den, to jsou dva tréninky, jenže už měsíc Hanzlíčková žije v jiném režimu. Chodí běhat, posilovat, fyzicky se udržuje, více nemůže. „Můj sport nemůžu dělat, protože patří k nejvíce kontaktním, tomu se teď musím vyhýbat."

Pokud by byla ve sportovním zápřahu, mohla by mít jistou olympiádu, pokud ne, bojovala by o ní na turnajích. Jisté je, že by byla v zahraničí, teď je kvůli výjimečnému stavu v Česku, a tak má prostor pro další koníčky.

„Kromě kytary teď hodně vařím, koupila jsem si kytičky, takže se věnuju zahradničení, i když jen na parapetu. A taky hodně čtu. Snažím se vařit zdravě, mám ráda italskou kuchyni. Nedávnou jsem dělala i kačenu se zelím a docela se povedla, jsem na sebe pyšná, že se můžu pustit i do náročnějších receptů," dodává Hanzlíčková.

Toho času zápasnice na nuceném odpočinku...