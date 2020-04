Když bojovníky trénuje pandemie. Kdy se svět vrátí do normálu?

Trenér profesionálních boxerů Lukáš Konečný je ve výhodě, má vlastní tělocvičnu, přesto nad kroky Vlády dvakrát nejásá. Zamotanou hlavu z některých rozhodnutí má také André Reinders, který má v týmu okolo dvaceti profesionálních MMA bojovníků. Současnou situací prochází také Václav Scheiner, reprezentační trenér zápasu. Všichni tři dostlali tři otázky, zde jsou jejich odpovědi.

Vláda rozhodla o tréninkových možnostech profesionálních sportovců, dokáže je využít, vyhovují vám?

Jak hodnotíte dosavadní kroky ohledně sportu?

Kdy se budou opět pořádat sportovní akce s podporou fanoušků?

Lukáš Konečný při tréninku se švihadlem.

René Kujan, Sport.cz

Lukáš Konečný, trenér boxu

Mám vlastní tělocvičnu, takže si jedu lehce ve svém režimu.

Vládní kroky celkově hodnotím velice kriticky, ale naprosto chápu, že se nepořádají sportovní akce. Tohle respektuji. Je logické, že se nyní nekonají akce pro tisíce lidí pohromadě. Tohle je jeden z kroků, se kterým souhlasím. Tréninkové možnosti nejsou dostatečné, ale já mám vlastní tělocvičnu, takže si trénuji podle svého. Mně nikdo nebude zakazovat, abych nenavštěvoval své prostory. To, že tam beru profíky, je má soukromá věc.

Restrikce by měly pomalu končit, co se týče sportu, větší sportovní akce by mohly být od srpna, ale chápu, že vše závisí na vývoji pandemie. Rád bych naplánoval akci, zatím ale nevím, něco většího bych rád udělal v září.

André Reinders a simulace běhu.

Jan Handrejch, Právo

André Reinders, trenér MMA

Hodně nařízení jde proti sobě. Do středy mohli profesionální sportovci trénovat v uzavřených prostorách, bez přístupu veřejnosti (výkon zaměstnání). Od pondělí mohou, jen velmi omezeně, trénovat venku. Od minulého úterý mohli i obyčejní lidé (veřejnost) trénovat venku bez roušek, dokonce ve dvojicích, pokud udržovali rozestupy alespoň dva metry od ostatních. Od pondělí mohou jen profi sportovci, ale nesmí spolu být v kontaktu. Co mohou tyto kroky způsobit? Jen to, že nikdo vlastně nebude vědět, co se může a co ne, a tak nikdo nebude dodržovat nic. Sportování venku umožňuje lidem dodržovat odstup a podporuje jejich imunitu. Co se týče vnitřních prostor, tam také není problém udržet si odstupy, třeba ve fitness centrech, zde se naprosto běžně používá dezinfekce na cvičební plochy a stroje. Od 11. května mohou lidé navštěvovat posilovny, ale nemohou využívat zázemí, jako jsou sprchy a toalety, tomu moc nerozumím.

To, že jsou jednotlivá nařízení Vlády nelogická, jsem si už nějak zvykl. Ale že si jednotlivá nařízení vzájemně odporují a v rámci uvolnění stavu jsou ještě restriktivnější, než byla, tomu opravdu už nerozumím. Myslím si, že není úplně jasné, co se může a nemůže.

Při akcích je větší riziko, zde se kumuluje více lidí. Šíření koronaviru se snižuje, největšímu náporu se podařilo zabránit, ale pořádání velkých sportovních akcí bych viděl, že bude povoleno od září.

Václav Scheiner, reprezentační trenér zápasu.

Czechfighters.cz

Václav Scheiner, reprezentační trenér zápasu

Nynější rozhodnutí Vlády mě vůbec netrápí. My jsme jediní jako Centrum sportu Ministerstva vnitra, kde se tréninky profesionálních sportovců nezrušily. My jsme trénovali až do doby než došlo k rozhodnutí o odložení olympiády. Potom jsem to rozpustil, není motivace, skončil cyklus, takže máme přechodé období, aby se kluci dali dohromady a vyléčili stará zranění. Každý si nyní trénuje sám, začneme patrně přespříští týden s přípravou na novou sezonu, takže zákazy jsme se necítili omezeni.

Co se kolem sportu dělo a děje, je logický. Teď se věci postupně rozvolňují, každý si z toho může vzít co potřebuje, když respektuje současný stav, takže já nemám výhrady.

Doufám, že na podzim se vrátíme do normálních kolejí. Když byla zrušena olympiáda, padlo všechno. Snad podzim vyjde, ale na druhou stranu, když si o tom povídáme, komunikujeme se světem, tak se bojíme, abychom nezačali fungovat až v roce 2021, to vidím jako černý scénář.