Neumím si představit, že by nás tahle parta ždímala i přes prázdniny, říká Novotný

Složitá doba si vyžaduje odvážných rozhodnutí. Jedním z nich je nyní naplánovat sportovní akci. Drtivá většina sportů mlčí, organizace OKTAGON MMA se rozhodla jinak. Vyhlásila galavečer na 5. září, který má proběhnout v Ostravě. Původně březnový zrušený turnaj má nový termín. Co nové není a stále platí, že je vykoupeno 12 tisíc lístků, je vyprodáno. „Je to odvážné, ale co máme dělat,“ říká Ondřej Novotný, jeden z majitelů organizace.

Není odvážné říct nyní datum, když vzhledem k pandemii koronaviru není nic jisté?

Potřebujeme pro lidi záchytný bod, na který se mohou těšit, aby mohli plánovat. A také jak se vše mění, tak na nás haly tlačí k vybrání termínu, takže když nyní nevymyslíme datum, budeme bez hal. Ať se na to člověk podívá z jakéhokoliv pohledu, nejde o ideální situaci.

S kým jste řešili zářijový termín. S hygieniky, s vládou?

Ne, vůbec! Vláda sama neví, co bude. Něco řeknou ráno, zvedne se vlna odporu a druhý den ráno je všechno jinak. Tohle mě nebaví. Když už se něco řeší, tak fotbal, hokej, na ostatní se kašle, speciálně na nás.

Bude Ostrava v ohlášeném termínu na sto procent?

Neumím si představit, že by nás tahle parta ždímala i přes prázdniny. Co nyní říkají, tak to je za mě spíš touha po moci než nutnost. Když se podívám na Německo a Rakousko, tak tam je situace jiná, přitom v Německu začali s opatřeními později než my. Pevně věřím, že se vše relativně vrátí do normálních kolejí o prázdninách.

Jste připraveni na omezenou kapacitu pro Ostravu?

Ne, máme turnaj vyprodaný, s tím se nedá hnout. Na Ostravu je prodáno 12 tisíc lístků. Jestli se má galavečer odehrát v září, v říjnu, v listopadu, tak se to stane v první možný termín.

Ve vašem kalendáři pro rok 2020 je více akcí - v květnu Praha, červen Bratislava, červenec Štvanice. Tyhle akce proběhnou?

Květen a červen není zrušen, patrně bude posunut. Štvanice je stále ve hře. Otázka je, jestli to bude možné a druhá věc je, jestli jsme schopni akci prodat. Nevíme, jestli nebudou mít lidi strach. Bavil jsem se o tom s Karlosem (Vémolou), ten mi pověděl, že by neměl strach. To je sice hezký, ale něco jiného je, když musí člověk vyndat ze svého nejdřív miliony, aby se to mohlo uspořádat. Jsem pro to hrát si, dodávat zábavu. Ale musí zde být aspoň potenciál finanční nuly.

Jak vidíte realizaci turnajů na podzim?

Počítáme, že uděláme letos pět počítaných turnajů. V podstatě pět turnajů v řadě a vrcholem by měla být O2 arena v prosinci.

Jedemeeee boooombyyy. Ondřej Novotný jako průvodce galavečera OKTAGON MMA.

Archiv: Ondřej Novotný

Nyní plánujete Oktagon Underground. Půjde o zápasy bez diváků, které budou moct sledovat fanoušci na vašem placeném kanálu. Kdy oznámíte složení pyramid bojovníků a první datum akce?

Tohle se mění každý den. Je kolem toho hodně práce. K tomu se přihlásilo hodně kluků z jednoho gymu do stejné váhy a někteří nechápou systém. My jsme tohle vymysleli, aby se něco dělo, kolotoč jel dál, zápasníci si přišli na nějaké peníze. Některým se ale nelíbí peníze, složitě chápou současnou situaci. Nevidí šanci, že se mohou ukázat, když nikde nic není, někteří nechtějí jít zase do klece s kámošem. I když to není do statistik sherdog, tam se jim nechce. Na první dobrou je krásný, kolik se přihlásilo bojovníků, na druhou dobrou už to tak krásný není.

Zeptám se na jedno jméno. Bude zápasit Lucie Pudilová?

Je přihlášená. Když se přihlásí Pudilová, tak ji určitě neřeknu ne.