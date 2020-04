Hladoví vlčáci. Kdo může nahradit Procházku, Dvořáka, Vémolu a Peštu?

Jedni jsou na výsluní, fanoušci je sledují, vyprodávají galavečery bojových umění. Ale každého časem čeká pád a do centra zájmu se dostanou noví vlčáci. Jiří Procházka, David Dvořák a Machmud Muradov jsou v UFC. Karlos Vémola drtí fanoušky svým přístupem, byl v UFC jako první Čech. Michal Martínek měl zápasit v PFL. Lucie Pudilová byla roky v UFC, to samé Viktor Pešta. Kdo stojí za těmito jmény? Kdo může v budoucnu být vlajkovým českým bojovníkem? Tady máte osm pohledů, každý oslovený měl vybrat tři jména, pro některé byl ale tento počet málo a vsadil na více jmen. Mají šanci na světovou třídu?

Celkem bylo zmíněno šestnáct jmen. Někteří vsadili na osvědčené persony, které už prokázaly svoji kvalitu. Někde se oslovení drželi více svých týmových barev. Mezi patnácti zápasníky, kteří sbírali amatérské úspěchy také na světových akcích, se objevila i jedna zápasnice.

David Vyvážil, Renegade Praha

David Hošek má veliký potenciál a předvádí obrovský progres. David, byť postojář, ale našel se ve wrestlingu a je neuvěřitelně silný a dynamický. Leo Brichta dělá fakt zajímavý zápasy, má super pohyb, pecka postoj, on předvádí atraktivní styl boje. Jako třetího dávám Jana Gottwalda. To je kluk, o kterém není moc slyšet, ale udělal pěkný zápasy s výbornými soupeři. Je to vysoký a nepříjemný zápasník.

Jan Voborník, Good Luck Gym Hradec Králové

Máme tady strašnou spoustu hladových vlčáků, které jsme už mĕli možnost vidĕt, že reálnĕ lze i z naší malý republiky udĕlat pomyslnou díru do svĕta MMA a dotáhnou to do konce. Ti, kteří nebudou pouze zkoušet nĕco dokázat, ale ti, kteří se už dávno rozhodli, že to dokážou. Moje top trojka mladých českého MMA jsou aktuálnĕ Jukub Tichota, Peter Gabal a Jan Stanovský.

Jakub Müller, JMSF

Nemohu posoudit kluky, které jsem viděl párkrát v zápase a nepracoval jsem s nimi, protože u mladých kolikrát díky psychice třeba v zápase předvádí zlomek svého potenciálu. Na druhou stranu u zápasových typů může jít o jejich strop. Největší talent, který jsem měl pod rukami, je David Skříšovský. U toho můžu říct, že v zápase neukázal ani třetinu, co umí na tréninku. Obrovský talent prý je i Václav Štěpán, ale toho nemám nakoukaného.

Daniel Barták, Penta gym Praha

Jakub Tichota. Na to, že má za sebou první zápas v profi kleci, je to velezkušený zápasník s medailemi z mezinárodních amatérských turnajů. Velmi komplexní borec. Dále Jan Václavek, medailista z mistrovství Evropy v Praze. Skvěle využívá základy z juda, které zakomponoval do svého stylu. Třetím je Peter Gabal, druhý na amatérském mistrovství světa. Bombarďák, s pro mě zvláštním stylem, který ale funguje. Na svém kontě má řadu knockoutů.

Radek Sachr, Komplex Gym Louny

Profiscéna z mého subjektivního pohledu technicky nedosahuje ani evropského průměru. Jedná se spíše o jednotlivce, kteří dokážou díky své pílí a vůli vyniknout, avšak obecně je kvalita velmi proměnlivá. Pokud bych měl volit tři jména za profíky, tak to jsou David Dvořák, Jiří Procházka a Machmud Muradov.

Pohybuji se spíše na amatérské scéně. Mezi amatéry bych vybral Vendu Štěpána, je to loňský mistr republiky. Mladý, dravý a talentovaný sportovec se zápalem o němž hodně uslyšíme, pokud vydrží. David Volf, také loňský mistr republiky je to takový tvrdý nezmar. Třetího bych dal Šimona Hanzla - talentovaný, technický a inteligentní kluk.

Marek Lončák: PriMMAt Gym Praha

Na prvním místě je u mě samozřejmě David Kozma. Zažil vzestupy a pády, je zkušený a pořád ještě dost mladý na to, aby dokázal víc než být šampionem na domácí půdě. Jediný problém, který u něj vidím, je udržet si po sérii vítězství a slávy toho žraloka uvnitř sebe, tu správnou hladovost po vítězství.

Jako druhého vidím Lea Brichtu. Kluk s obrovským nadáním, skutečný rváč s touhou zvítězit, a to pokud možno, co nejrychleji. Jeho druhá strana mince je ale psychika, trochu povrchní disciplína, horší koncentrace a jakási rozpolcenost v životě. Pokud si určí prioritu zápasení, dosáhne velkých věcí.

Jako třetího vidím zcela jasně Jirku Procházku, který uzavírá tuhle trojku, i když těch kluků je tady mnohem víc, ať už těch mladých nebo starších zkušenějších psů, co pořád dokážou kousnout. Ale abych se vrátil k Jirkovi. On je prostě takový český samuraj, obdivuju jeho koncentraci a pokoru při všem co dělá. On je pro mě ten pravý šampion, člověk, který chce dosáhnout svého cíle a udělá proto své maximum.

André Reinders, Reinders MMA

Jakub Tichota: má za sebou jeden vyhraný zápas mezi profesionály, ale zažil téměř padesát fightů v amatérech, kde se stal několikrát mistrem republiky ve více váhových kategoriích. Je to obrovský talent, chytrý kluk, který o MMA přemýšlí a dělá vše, aby byl nejlepší.

Václav Holota: tři profi zápasy a tři výhry před limitem, navíc v prvním kole. I on má velké zkušenosti z amatérů. Rozhodl se, že teď dá na dva roky MMA maximum, aby věděl, jestli má smysl pokračovat v profesionální kariéře. Zdá se, že ano. Přestěhoval se z Plzně do Prahy a našel si práci, aby mohl kvalitně trénovat. Řeší každý detail v přípravě, dává tomu maximum.

Peter Gabal: vicemistr světa v amatérech. Mezi profesionály má za sebou jeden duel, ten vyhrál tvrdým K.O. Je obrácený gard, což je obrovská výhoda. Disponuje skvělou kombinací boxu a wrestlingu. Tohle je kluk, který má veškeré dispozice, aby ukázal, co v něm opravdu je.

Tereza Bledá: Získala si přezdívku Ronda. V amatérech má za sebou šest zápasů, ještě nebyla poražena. Na profesionální debut se připravuje, ale kvůli pandemii koronaviru o něj přišla. Přihlásila se do projektu Oktagon Underground, kde bude bojovat proti zápasnicím jako je Lucie Pudilová a Magda Šormová. Myslím, že spoustě lidí ukáže, že ona je výjimečný talent. Ne nadarmo s ní v amatérech nikdo nechtěl zápasit.

Bez rozdílu prvních tří míst volíme jména, která sbírala úspěchy už mezi amatéry na světových akcích. Všichni tři několikrát potvrdili, že umí bojovat s tlakem, proč by letité zkušenosti nemohli časem přenést do profesionálů - Peter Gabal, Leo Brichta a Jakub Tichota.