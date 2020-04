Oheň bojovníků pohasl. Kdy bude v žilách opět pulzovat adrenalin?

I Am Fighter

Kdy zápasníci opět vkročí do klece a budou u toho fanoušci?

Další neméně podstatnou otázkou zůstává, jak zareagují sponzoři, partneři, protože pandemie koronaviru se dotkla každého. Pokud organizátoři vyřeší tento fakt, bude záležet i na fanoušcích, jestli přijdou, budou mít finance na vstupenky, případně nebudou mít obavy z nakažení. Hodně nejasností a dlouhá cesta s nejasným cílem, takový je současný sportovní svět. Život s nejistotou, navíc bez adrenalinu, který sport tak rád nabízí. Jak vidí budoucnost sedm organizátorů galavečerů bojových umění?

Pavel Touš, Heroes Gate

Galavečer jsme odložili z dubna na konec května. I to je teď nereálné. Další galavečer směřujeme tedy na říjen, listopad. Termín zatím nevíme, budeme to konzultovat s dalšími promotéry tak, aby až se uvolní situace, nebylo pět galavečerů za týden. Galavečery nás neživí, takže si s tím poradíme, ale celá tahle nejistota je hodně nepříjemná směrem k bojovníkům i sponzorům. Teď necháváme naše sponzory a podporovatele v klidu, mají jiné starosti. Až se tento výjimečný stav uklidní, tak se velmi rychle vše vyjasní. Teď hlavně přejeme všem, ať vše v klidu, a hlavně ve zdraví přežijí.

Martin Karaivanov, Fusion-FN

Další galavečer mám v plánu na podzim. Zatím je to ale ve fázi přání a úvah. Uvidím, jak moc se současná krize dotkne partnerů a jestli bude z jejich strany vůbec možnost nadále spolupracovat. Pevně věřím, že nakonec vše dopadne dobře a budeme dál společně pokračovat v projektu FUSION-FN. A když ne na podzim, tak budu zkoušet jaro 2021. Galavečery pořádám od roku 2007, nejde jen tak skončit.

Ondřej Novotný, OKTAGON MMA

Nyní připravujeme projekt Oktagon Underground. Co se týče klasických galavečerů květen v Praze a červen v Bratislavě není zrušen, patrně budou turnaje posunuty. Červencová Štvanice je stále ve hře. Otázka je, jestli to bude možné, a druhá věc je, jestli jsme schopni akci prodat. Nevíme, jestli nebudou mít lidi strach. Jsem pro to, hrát si, dodávat zábavu. Ale musí zde být aspoň potenciál finanční nuly. Počítáme, že uděláme letos pět počítaných turnajů. V podstatě pět turnajů v řadě a vrcholem by měla být O2 arena v prosinci.

Michal Hamršmíd, GCF a ČSMMA

Český svaz MMA zatím zrušil všechny akce, včetně červnového mistrovství republiky, které bude přesunuto na podzimní termín. Situaci neustále monitorujeme, ale dříve jak ke konci června nebudeme vydávat žádné konkrétní akce a datumy. ČSMMA má kalendář až do konce roku, do kterého ještě vložíme termín červnového zrušeného mistrovství republiky, ale od které akce a kdy budeme moc začít akce dělat, bude záležet na vývoji a vydaných opatřeních vládou ČR. Zdraví sportovců, jejich týmů a organizátorů je pro nás prioritou před všemi ostatními zájmy.

Organizace GCF má naplánované turnaje na 27. září do Olomouce a na 22. října do Příbrami. To, jestli ale proběhnou, nejsem momentálně schopen říct, proto jsme ani s termíny nevyjely. Pro GCF nedává smysl dělat turnaje bez diváků nebo v omezeném počtu. Kromě peněz od sponzorů je výraznou položkou v rozpočtu turnaje i vstupné.

Situace je složitá pouze v tom, že nevíme. Tato situace určitě neohrožuje GCF, co se týče přežití. Se sponzory máme dlouhodobé a nadstandartní vztahy, jestli ale podzimní akce GCF budou, nebo aspoň jedna nebo, jestli začneme až v lednu, záleží jaká budou opatření vydaná vládou ČR. Rozhodnutí padne během následujícího měsíce, dvou. Je potřeba, aby bojovníci i organizační tým měli čas na případnou přípravu. Prioritou pro GCF zůstává zdraví bojovníků a všech lidí, kteří se na akcích podílejí.

Ondřej Skalník (vlevo) a Karolis Buslys v utkání na GCF v Příbrami.

Tomáš Procházka

Monika Soukalová, Night of Warriors

Turnaj Night of Warriors se měl uskutečnit tuto sobotu. Kvůli současné situaci byl termín odložen na dobu neurčitou, ale věříme, že po dohodě s ostatními promotéry Heroes Gate, OKTAGON MMA, IAF a Noc bojovníků, se vejdeme do termínu v říjnu nebo listopadu tak, aby se termíny zbytečně nekryly. Nejbližší další turnaj Yangames Fight Night ve Žlutých lázních je plánovaný na poslední červencový čtvrtek, rádi bychom jej uspořádali, ale zatím je ve hvězdách, zdali a v jaké podobě, a jaká vůbec bude případná účast diváků. Na prosinec plánujeme Vánoční turnaj v Liberci, dále máme v otázce také turnaje WAKO K-1 WORLD CUP v Praze a mistrovství republiky v K-1 a MMA v Teplicích.

Současná situace je těžká pro všechny, nejen pro nás, promotéry a produkci Night of Warriors. Celá scéna je kvůli koronaviru a následným vládním opatřením doslova paralyzovaná – promotéři nemohou dělat akce, svazy nemohou podporovat amatérskou scénu, tělocvičny jsou uzavřené, zápasníci nemají kde trénovat a trenéři kde vydělávat. Řekněme si narovinu, že jakmile opatření povolí, rozhodně nepřijde rychlý restart scény. Návrat zápasníků do tréninků bude sice rychlý, ale chvíli také potrvá, než budou všichni připraveni na 100%. Dalším velkým problémem jsou uzavřené hranice. Pořádat turnaje bez mezinárodní účasti nebude pro diváky už tolik atraktivní a kluci budou muset zápasit mezi sebou. Jak dlouho v tomto režimu, to je ve hvězdách.

S partnery a sponzory jsme v kontaktu, zatím máme předpoklad úbytku sponzorů, ale i jejich příspěvků okolo 50%. Velkou neznámou také zůstává návštěvnost s ohledem na ekonomické důvody fanoušků, tak i z důvodu strachu z nákazy, proto neustále zvažujeme různé varianty.

Vyprodaná O2 arena na MMA, dorazilo téměř 20 tisíc lidí.

OKTAGON MMA

Petr Ondruš, IAF

Situace je náročná, ale je potřeba ji respektovat. Momentálně připravujeme kartu pro IAF3 a věříme, že ji opět připravíme. Pracujeme i s finalisty první řady reality show, kteří se na třetím turnaji představí v zápasech, které fanoušci chtěli vidět. Zaměříme se i na K1 v malých rukavicích, které měly skvělou odezvu.

Spolupráci s novými partnery a konkrétní sponzory dalších galavečerů jsme museli odložit do doby, dokud nebude jasné, kdy budou omezení uvolněna. Termínů a alternativ do konce roku máme více a brzo o nich budeme informovat.

Nejvíce času teď nyní směřujeme k přípravám druhé reality show, kam se nám za poslední měsíce přihlásil rekordní počet zájemců.

Matouš Rajmont, Galavečer boxu v Lucerně

Co se Lucerny týče, věřím, že proběhne. Touto dobou jsme měli v minulých letech určitou jistotu od partnerů, co vše si na závěr roku můžeme dovolit směrem k zápasům. To je v současné době nereálné, takže nechceme prodávat vstupenky na něco imaginárního. Nejsme XFN.

Současná situace vlivem pandemie se samozřejmě projevuje na úbytku partnerů, jelikož většina těch, kteří podporují bojové sporty, nyní zažívají těžké chvíle a nikdo neví, jak na tom bude třeba v září, kdy už je jejich rozhodnutí zásadní. Kdy bude vše jak má být, si nedovolím odhadnout, protože neznám ekonomiku partnerů bojových sportů, ale těžko někdo kdo zažil značný ekonomický průšvih, bude nadšeným sponzorem něčeho, i když asi výjimečného, jako je tradiční Lucerna 30. prosince.

Všichni mi dávají najevo, že Lucerny by se to týkat nemělo, ale bez partnerů se takové gala prostě udělat nedá. Většina našich tradičních sponzorů nám dává najevo, že se určitě z jejich strany nic nemění, ale... nicméně těm, kteří nás i v této situaci takto podporují, děkuji.