Karty jsou odkryty! Procházka zná soupeře i termín pro premiéru v UFC

Jak jste k tomuto soupeři dospěli?

Měli jsme na výběr dvě možnosti. První, že půjdeme krok po kroku. Druhá možnost byla, že skočíme do první desítky, tuhle cestu jsme zvolili. V první fázi nám nabídli Thiaga Santose, ale s tím jsem nesouhlasil. Na start to bylo velké sousto. Vybírali jsme dál z první desítky, postupně jména vypadávala, protože se dojednávaly jiné zápasy. Nám se Oezdemir stylově hodně líbil. Na úvod to je výborný zápas.

Soupeře znáte dlouho, ale s termínem to nebylo tak snadné, že?

UFC chtělo, abychom nastoupili v březnu v Londýně, ale ten byl moc brzo, pak tu byl dubnový Brooklyn, tam by měl ale Oezdemir problémy s vízy do Ameriky. V úvahu připadal poté Amsterodam, ale Oezdemir je po operaci, takže na něj je tohle brzo, takže definitivní termín, který jsme dostali potvrzený, ale zatím ústně, ještě není smlouva podepsaná, je Dublin v srpnu. To je bod, ke kterému máme vzhlížet.

Trenéři Jaroslav Hovězák (vlevo), Martin Karaivanov (vpravo) a Jiří Procházka po příletu z Japonska.

Jiří Procházka - Jetsaam Gym Brno Věk 27 let Výška 193 cm Váha 93 kg Zápasy 30 Výhry 26 (23 K.O.) Porážky 3 Remíza 1 Současná série 10 výher První zápas 7. duben 2012

Zatím tedy kontrakt bez podpisů, věříte že opravdu dopadne?

Smlouva ještě není, zatím jde o ústní dohodu, ale máme zápas přiklepnutý. Nevím, jak to v UFC chodí, jestli se může ještě něco změnit. Pokud jsme se takto domlouvali s Rizinem, vždy to klaplo. S Mickem Maynardem jsme se domluvili a dohoda by měla platit.

Jiří Procházka má jasno. V UFC ukážu, co ještě neviděli

Volkan Oezdemir pro usatoday.com "Nabídli mi Jiřího Procházku a já jsem zápas slovně přijal, máme ústní dohodu. Teď bude pravděpodobně následovat zápasová smlouva. Tenhle zápas je pro mě dobrý. Problém pro Jiřího je, že je nováček. Byl šampiónem v Japonsku, ale myslím si, že UFC má potíže s hledáním protivníků pro něj a zároveň mají problémy s hledáním soupeřů pro mě, takže tohle je situace, kdy to jde dohromady. Pokud bychom nemohli bojovat v Dublinu (kvůli koronaviru), náhradní lokalita na (nespecifikovaném) "Bojovém ostrově" zní úžasně."

Jak vidíte zápas?

Vydali jsme se těžší cestou a jdeme bojovat. Uděláme všechno, abychom ho porazili. Nevybrali jsme si jednoduchou cestu, což ani nebyl cíl. Vždycky jsme šli cestou výzev a nemá to souvislost s tím, že bychom šli do UFC s nosem nahoru jako šampioni Rizinu, že teď se vše udělá samo. Ne. Víme, že to tak není. Máme výborného soupeře, uděláme maximum pro výhru.

Těšíte se, jste nervózní?

Těšíme se, bude to pro všechny prověrka. A to i z manažerského hlediska, potkáme nové lidi, to samé z trenérské pozice, taky jiný kolotoč, jiný soupeř. Teď se uvidí, jestli máme na to být v první desítce a pak cestu dál upravovat a posouvat.

Prvním českým zápasníkem v UFC byl Karlos Vémola. Premiérový zápas si připsal v roce 2010, celkem odbouchal šest duelů, dva vyhrál. Druhým byl Viktor Pešta. Mezi lety 2014 až 2017 měl pod touto stájí pět fightů, v jednom zvítězil. V roce 2017 se probojovala do UFC Lucie Pudilová, ta má na kontě sedm duelů, dva vyhrála. Premiéru v březnu zvládl v Brazíli David Dvořák. Mezi elitu se probil také uzbecký Čech Machmud Muradov, ten dosavadní dva souboje vyhrál.

V Česku jsou omezení, nedá se pořádně trénovat, jak velký to je problém?

Je to problém. Udržujeme se v chodu, ale takovém obecném. Teď to jsou lapy, silovka, chybí kontakt, sparingy, wrestling a komplexní MMA na žíněnce. Jezdíme techniku, pohyb, rychlost. Snažíme se vytěžit maximum do další přípravy.