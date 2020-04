Bitva o milion nebude, renta nevyšla. Vrátí se šampion těžké váhy domů?

„Bohužel nám ukončili smlouvu. Mrzí nás to, turnajový systém byl pro Michala obrovskou motivací, ale ze strany PFL jde o logický krok, který se dal čekat. PFL se snaží udržet, pro ně důležité, bojovníky placením měsíční renty a ušetřit tím, že zbytku smlouvu ukončí. Údajně jde asi o třetinu bojovníků," napsal Sport.cz André Reinders, trenér a manažer.

V době koronaviru, kdy se neví, co bude a nebude, jde o nepříjemnou zprávu. Martínek je šampionem organizace OKTAGON MMA, tam by se mohl vrátit.

„Záleží na nabídkách. Porazil jsem Viktora Peštu a už si budu říkat o jiné podmínky. Všechno bude o nějaké domluvě, ale tohle je předběžný. Pokud bych se měl vrátit, řeknu si o svoji cenu, to je jasný," řekl v rozhovoru na začátku týdne.

Každá dohoda má ale dvě strany, u Martínka nevyjímaje. „Už předtím jsme si řekli, že kdyby se mu v PFL nedařilo, vrátí se, u nás má platnou smlouvu, tak to beru. Určitě to budeme řešit. Co se týče financí, každý chce víc, teď nikdo nevydělává, jsme zklamaní. Myslím, že se domluvíme. Čím dřív by mohl zápasit, tím líp," reagoval Ondřej Novotný z Oktagonu.

Zmrtvýchvstání Michala Martínka. V titulovém zápase v těžké váze zlomil čelist Viktoru Peštovi

Sport.cz

Pokud by Martínek zůstal v PFL a nesměl by zápasit jinde, měl by hodně dlouhou stopku. Do Ameriky se v nejbližší době nechystá, aby pauzu zkrátil, musí mu vyjednat zápas jeho manažer. „Při zachování smlouvy s PFL by Michal byl téměř rok a třičtvrtě bez zápasu, což je strašně dlouhá doba. Takhle nám to dává možnost obnovit jednání s organizacemi, které byly v jednání už před podepsáním smlouvy s PFL. Řeším případný zahraniční zápas pro Michala už na letošní podzim," řekl také Reinders.

„Máme rozjednané možnosti na zahraniční angažmá, ale smlouva s Oktagonem je stále platná. S Ondrou máme dohodu, že nás v případě zajímavé zahraniční nabídky pustí, aby nebrzdil Michalův růst," dodal.