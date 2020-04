Na Pudilovou si brousí zuby postrach amatérek

Jména jsou odtajněna. A tohle bude ženská válka. Do bojiště vstoupí osmička zápasnic v malých rukavicích. Čtyři Češky a čtyři Slovenky byly vybrány do pyramidy projektu Oktagon Underground. "Máme fantastickou osmičku do 61 kilo. Celkově nás čeká vážně našlapaný ženský pavouk a dovolím si říct, že lepší to být už nemohlo,“ mne si ruce promotér Ondřej Novotný.