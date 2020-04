Ohromí tato vybraná pětice svět? Šanci mají i tři česká jména

„Určitě jsem rád, že se moje jméno na seznamu objevilo. Je to další motivace a těší mě, že i skoro po roce nezápasení, se o mně v zahraničí ví," řekl Patrik Kincl, který čeká na duel v KSW a okomentoval další čtyři vybraná jména.

Ludovit Klein, Slovensko

Zápasník, který má spoustu zkušeností. V pětadvaceti letech má za sebou už 18 profesionálních zápasů, jen dvakrát prohrál. Bojovník, který v oktagonu vyniká nebezpečným kopem na hlavu, tím proslul. V každém zápase se zlepšuje. On může být prvním slovenským bojovníkem v UFC. „Jsem zařazen do skvělé společnosti. Klein je podle mého slovenská špička. Má velké cíle a dělá vše, aby jich dosáhl," je přesvědčený Kincl.

Magdaléna Šormová, Česko

Jedenáct zápasů a devět výher. Po čtyřech vítězstvích prohrála se Světlanou Gotsykovou a přišla o mistrovský pás ukrajinské organizace WWFC. Šormová je silná v grapplingu a často hrozí submisí. Solidní je také její ground and pound. Pokud dostane zápas na zem, má velkou šanci na výhru. „Ze zařazení do pěti nadějí mám samozřejmě radost. Pozitivně hodnotí hlavně moji zem, tak v následujících týdnech bych v rámci Oktagon Underground ráda ukázala, že i postoj stojí za to," připomíná česká zápasnice nový připravovaný projekt, do kterého byla vybrána, stejně jako například Lucie Pudilová.

„Šormová je to nejlepší, co nabízí české ženské MMA. Zkušená, technická, zatím jen neměla příležitost o tom přesvědčit českou MMA veřejnost. Věřím, že tohle se brzy změní," tipuje Kincl.

Patrik Kincl, Česko

Bojovník, který má za sebou 32 profesionálních duelů, ve třiceti letech stále bojuje na velké scéně. V minulosti zápasil v ACB a prohrál jen s Albertem Duraevem, nyní má kontrakt s polskou stájí KSW. Od roku 2017 zápasil před domácími fanoušky. Zápasník, který 16 duelů z 22 vyhraných ukončil předčasně. V současné době má tři vítězství v řadě. Naposledy prohrál s Karlosem Vémolou.

Magdaléna Šormová, zápasnice MMA.

Lukáš Chotěnovský, Česko

Tři zápasy mezi profesionály a tři výhry, žádná porážka. Využívá svého dobrého pohybu a slušných úderů. Chotěnovský se ukázal jako výbušný zápasník, jde o technického strikera. „Chotěnovský patří do našeho týmu, takže bezesporu na seznamu má být (smích). Je reprezentantem nové školy, co se chystá v MMA prosadit. Je to druhý vicemistr z amatérského mistrovství světa v době, kdy tam byli i zápasníci s pěti profi zápasy," připomíná Kincl.

Slovák Martin Buday (vlevo) a proti němu Ukrajinec Jevhenij Orlov v Košicích.

Martin Buday, Slovensko

Osm zápasů v těžké váze a sedm výher. Buday je zápasník, která vyletěl v posledních dvou letech. Je to patrně nejlepší naděje z východní Evropy, píše cagesidepress.com. V profesionálech má skóre 7:1, v amatérech měl bilanci 3:0. Mimo jiné sbíral úspěchy v BJJ.

„Možná jen v té těžké váze mám problém. Podle mého tam patří Michal Martínek. Má lepší skóre než Buday, má za sebou cenný skalp v podobě UFC veterána (Viktor Pešta) a velkou zkušenost ze zahraničí. Nic na tom nemění fakt, že se mu zápas nepovedl," dodává Kincl.