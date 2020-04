Sekáči jdou do boje. Řežby o peníze i slávu. Jdu to tam vystřílet, vypálil Růžička

„Přihlásil jsem se, protože mi to přišlo jako skvělá příležitost vyzkoušet něco nového. Jdu do velkého neznáma, což ve mně vyvolává pocity, které jsem měl u svého prvního zápasu v thajském boxu. Hrozně se těším. Myslím si, že v thajském boxu patřím mezi nejlepší v České republice, tak proč by mě nevybrali. Nebyl jsem si jistý, říkal jsem si, že to je padesát na padesát. Příprava není úplně ideální vzhledem k situaci, ale to platí pro všechny soupeře. Tréninky jsme přizpůsobili pravidlům, takže trochu změna. Nicméně trénuji, co to jde, abych byl připraven na tuhle výzvu a dotáhnul ji do vítězného konce.“