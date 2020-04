Když si chlapi hrají a holky si jdou po krku

„Lucka je nejlepší zápasnice v Česku. Má za sebou vítězství a několik velmi těsných porážek v nejprestižnější organizaci světa UFC. Chce se v kariéře vyvíjet a proto musím přijímat, ale i sama vyhledávat ty nejkvalitnější výzvy. V Oktagon Underground bych chtěla Lucii Pudilovou. Tohle je opravdu velká výzva a skok, ale věřím, že to zvládnu a ukážu své kvality. Zatím jsem neměla příliš možností to ukázat, ale o to lepší ten zápas bude! Věřím, že předvedeme skvělou bitvu!"