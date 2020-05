Na prvním tréninku jsem od každého dostal, vzpomíná slávista na začátky v MMA

„Viděl jsem zápasit Gábora Borárose, on je od té doby můj vzor. Řekl jsem si, že bych chtěl vidět MMA někde naživo, takže jsem se šel podívat do O2 areny. Nadchlo mě to, domluvil jsem se v jedné tělocvičně, že bych to tam šel zkusit. To bylo poprvé asi před dvěma lety," rozpovídal se slávista pro server hokej.cz.

Boráros je jednou z nejviditelnějších postav slovenského MMA a organizace OKTAGON MMA. Co se týče O2 areny, loni v listopadu přišlo do největší české haly téměř dvacet tisíc lidí na tento sport. Za patnáct let historie více fanoušků na žádnou jinou sportovní akci do této areny nepřišlo.

Michal Hamršmíd na střídačce české hokejové reprezentace.

Archiv: Michal Hamršmíd

Dívat se na jakýkoliv sport a poté ho vyzkoušet na vlastní kůži, je rozdíl. Velký rozdíl. „Začínal jsem na technikách, ale jak jsem to neměl zvládnuté, všichni mě chytali do pák a já nevěděl, jak se z toho dostat. Na prvním tréninku jsem od každého dostal, ale strašně mě to bavilo," přiznává Srdínko zkušenost, kterou si projde každý.

Postupem času a s více tréninky se ale zlepšoval, už tolik neprohrával v osobních soubojích a zažil také pocit z výhry.

„Než jsem pochopil první páku, trvalo mi to třeba čtyři hodiny. Je to strašně náročné na hlavu, aby to člověk potom skloubil i v zápase. Když na vás leží těžký chlap, musíte vymyslet, jak se z toho dostat. Bylo to komplikované, ale potom už to šlo lépe, protože jsem byl silově připravený z hokeje. Po fyzické stránce mi tyto tréninky hodně pomáhají. Mám fyzičku, sílu a cítím se i celkově lépe, to si přenáším i do hokeje," je spokojený obránce, který boxerské zkušenosti z tréninků v hokeji nevyužívá. Jak říká, je klidnější povahy. „Peru se jenom v případě, že se něco stane mně nebo gólmanovi, jinak do toho nejdu."

Miroslav Slepička pře zápasem v MMA.

Není jediným hokejistou, který si oblíbil tréninky v podobném stylu. U hokejové reprezentace před lety působil Michal Hamršmíd, který fyzicky připravoval také hráče Sparty. Předtím roky patřil mezi evropskou špičku MMA. „Občas někdo přijde a chce to na mě zkusit, ale to já během pěti sekund zpracuji. Ukážu jim nějakou techniku, dám jim páku vestoje a je klid," vzpomínal s úsměvem Hamršmíd.

Zkušenosti s MMA má i bývalý fotbalový reprezentant Miroslav Slepička, který před čtyřmi lety zápasil na galavečeru GCF v Dobříši. Svého soupeře Tomáše Vránu porazil za 84 vteřin, když se do soka na zemi pustil pěstmi a rozhodčí zápas předčasně ukončil.

"Od trenérů jsem měl nakázáno, ať první kolo počkám, ale já jsem nechtěl čekat. Chtěl jsem to ukončit co nejdřív, protože mi chybí zkušenosti a neumím rozložit síly." přiznal po vítězství Slepička, který stále hraje ligu za Příbram.

Vyzkouší si zápas v kleci někdy i Srdínko?