Jsem odhodlaný tam umřít. Pokud chceš tančit s ďáblem, musíš projít peklem, vzkazuje ranař

Zájem je tak velký, že do boje vkročí šestnáct zápasníků místo původních osmi. Koncept Oktagon Underground zná zápasníky do váhové kategorie 80 kilo. Osm Čechů na jedné straně pavouka a osm Slováků proti nim. Rivalita obou národů se opět rozhoří. A bude bolet, každý chce vyhrát. Vítěz v československém super finále vybojuje v kleci 8000 eur, v přepočtu asi 220 tisíc korun.

Česká osmička do boje je následující: Jakub Bahník, Matěj Kozubovský, Matouš Kohout, Jan Janka, Michal Ryba, Leo Brichta, Pavel Šach a Pavel Hvězda. Z druhé strany pavouka se budou chtít dostat do finále Ronald Paradeiser, Marek Bartl, Samuel Liška, Denis Farkaš, Samuel Daňko, Juraj Tutura, Milan Kratochvíla a Kamil Cibinski.

Zápasníci, kde má většina hodně za sebou, a to i na mezinárodní scéně. Na 70 zápasů v muay thai, K1 a MMA má Matouš Kohout. „Pravidla Oktagon Underground mi jsou ušitý na míru. Jako bývalý thaiboxer umím vše z boje osmi končetin a už nějakou dobu zápasím v MMA, takže umím ubránit hody a umím i hodit soupeře. Nebudu se bát soupeře i uškrtit v postoji!"

Jasno má také MMA fighter Jakub Bahník. „Je to pro mě výzva, změřím síly s top postojáři u nás, a hlavně chci těch 220 táců," připomněl hradecký zápasník finanční odměnu za celkovou výhru. "Na obou stranách uvidíme elitní jména lehké váhy Oktagonu jako Bahník, Kohout, kterému by pravidla mohla sedět, dále rebel Jan Janka a samozřejmě Leo Brichta. Velmi zajímavé bude sledovat Pavla Hvězdu, černého koně české osmičky," tipuje promotér Ondřej Novotný.

O výhru budou bojovat na české straně také Kozubovský, vítěz evropské Muay Thai ligy. Dále Ryba, bývalý reprezentant v thajském boxu, profesionální vicemistr WKN v kickboxu. "Jsem rád, že dostali šanci i zkušení thaiboxeři a lidi uvidí, že si rozdáme pořádné vitamíny a nebude žádné válení na zemi," vzkazuje milovník psů.

Hvězda, zkušený postojář, který porazil také Jiřího Apeltauera, Štěpána Gubu, Jozefa Janotíka a Dimitrije Alimova. Svoje bude chtít ukázat i predátor Brichta, který je vyznavačem agresivního stylu MMA. „Přihlásil jsem se, protože to vidím jako šanci se prosadit a vyzkoušet nová pravidla. Čekám skvělý zápasy, protože v naší váze jsou zkušení borci a nic si nedáme zadarmo. Myslím si, že tahle pravidla mi sednou, přece jenom mám postoj lepší než zem, takže věřím ve vítězství a udělám maximum," má jasnou představu Brichta.

Paradeiser a Bartl, dva vyslanci slovenského gymu OFA. Vybrán byl také Farkaš, který je znám pro svoji velkou výdrž. Tutura má přes 50 zápasů v K1. Probít se přes soupeře bude chtít i Kratochvíla, mistr světa v K1 organizace WKN.

„Neříkám, že jsem neporazitelnej, neříkám, že to celé vyhraju, ale můžu vám kurva slíbit, že to bude šílená jízda. Jak mě bude chtít někdo sundat, musí být připraven na všechno, protože já jsem odhodlanej tam umřít. Pamatuj, pokud chceš tančit s ďáblem, musíš si projít peklem," vyslal do světa ostrou nótu Bartl, který žije už několik let na Slovensku, proto je na slovenské straně pavouka.

"Na slovenské straně bude na vítězství pomýšlet rozhodně Rony Paradeiser a bude zajímavé vidět, jak si povede i Marek Bartl, který byl vždy výborný v postoji. Nechybí ani dva bojovníci z Košic, kde se větší šance dávají určitě Daňkovi. Černým koněm na slovenské straně je rozhodně nesmrtelný Denis Farkaš, který předvádí skvělé zápasy a veterán Kamil Cibinsky, jenž může rozhodně překvapit," říká Novotný.

První galavečer by se mohl uskutečnit koncem května. Turnaje budou probíhat v Praze a v Bratislavě. Z důvodu koronavirové pandemie proběhnou bez fanoušků. Všech sedm turnajů budou moci diváci sledovat přes placené PPV online přenosy na OKTAGON.TV. Každý týden bude probíhat jedna akce.

V zápasech Oktagon Underground se představí bojovníci v celkem pěti vypsaných vahách a pyramidovém systému, z čehož jedna váha je věnována ženám. Finále bude vždy československé. Zápasy nebudou započítávany do oficiálních statistik. Jako první byla představena dámská pyramida, v pondělí fanoušci dostali váhovou kategorii do 70 kilo. Další váhy budou představeny v následujících dnech. Mezi zápasníky organizátoři rozdělí celkem 100 tisíc eur, přibližně 2 750 000 korun.

"Nakonec jeden malý tip. Velký pozor by si všichni měli dát Matěje Kozubovského, kterého vychoval Luboš Šuda, a už jsme viděli, jak dokáže za krátkou chvíli vytrénovat třeba Ivy Haškovou. Její přední - zadní skládá soupeře k zemi," dodává Novotný.