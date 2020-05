Giganti jdou do ringu, celkem váží 357 kilo!

Bývalý mistr světa a proti němu současný mistr světa. Dva obří siláci, giganti, kteří tahají metráky železa jako svoji obživu i zálibu. Teď se chystají do ringu. Eddie Hall a Hafthor Björnsson si mají dát boxerský zápas. Dvě hory mezi šestnácti provazy, které váží dohromady 357 kilo! Pokud tento duel dopadne, stane se jedním z nejsledovanějších boxerských střetů.

Facebook: Eddie Hall - The Beast

Eddie Hall, postaví se do ringu?

O víkendu v Reykjavíku Björnsson zvedl 501 kilo na mrtvý tah. Ser Gregor "Hora" Clegane ze série Hra o trůny měří přes dva metry a váží téměř 200 kilo! "Bylo to úplně brutální Zvedl to lehce a měl ještě velkou rezervu," okomentoval půl tuny Jiří Tkadlčík, český strongman, který sám zvedl 406 kilo.

Teď se proti Björnssonovi chce postavit jiný gigant. Hall byl roce 2017 nejsilnějším mužem na světě a jako první zvedl 500 kilo na mrtvý tah. Björnsson měří 206cm a váží 193 kilo. Jeho potencionální soupeř má 191cm a 164 kilo. Islandská Hora a na druhé straně Brit, který má přezdívku Zvíře.

Islandský silák Hafthor Björnsson je novým světovým rekordmanem v mrtvém tahu

„CoreSports mi právě nabídli sedmimístnou smlouvu, už jsem ji podepsal. Eddie, právě jsem vymazal tvůj záznam a teď jsem připraven tě poslat k zemi v ringu. Jsem připraven. Jsi připraveni, Eddie?" citoval server news.com.au nového světového šampiona v mrtvém tahu.

Ti, kteří se napadali slovně, mohou nyní nechat promluvit své velké pěsti a obří těla. Zápas by se mohl konat v příštím roce v Las Vegas.

„Je to oficiální. Já vs. Thor. Las Vegas, Nevada," napsal na facebook před pár hodinami Hall.

„Na 1000 % ty papíry podepíšu. Tady nejde o peníze, nejde o mrtvý tah, o kterém jsme se bavili, to s tím nemá nic společného. Je to proto, že jsi řekl, že jsem měl podvádět, když jsem byl v roce 2017 mistrem světa. Lidé možná zapomněli, ale ty ses nikdy neomluvil. Je mi jedno, jak jsi vysoký, jestli jsi gigant. Je mi to jedno," citoval server metro.co.uk Halla.