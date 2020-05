Zvíře vystrčilo drápy. Vrátí se do ringu Tyson, bývalý fenomén s instinktem zabijáka?

Tyson je v historii boxu fenomén, který byl na vrcholu, poseděl si však i u dna. „Jsem špatný kluk pro život," napsal k videu na Instagramu.

„Video jsem viděl, a je to prostě pecka. Mike Tyson je prostě neskutečný bombarďák. V ringu se určitě objeví a sám se na to strašně těším. Je jasné, že to nebude Mike před dvaceti lety, ale on do toho vlítne dle mého po staru. Jak je na tom zdravotně, ví nejlíp on sám, takže věřím, že ví, co dělá. Podle videa, co jsem viděl, bych řekl, že skvěle. U něj to není taková ta nastavovaná kaše, je to prostě Mike Tyson, a i kdyby prohrál, tak bude v podstatě vítěz," je přesvědčený Matouš Rajmont, který mimo jiné pořádá tradiční boxerský galavečer v Lucerně na konci roku.

Pokud se Tyson rozhodne, že se opravdu vrátí mezi provazy, nebude mít nouzi o nabídky. V podstatě jde o snadné počty. Má úspěchy, jméno a fanoušky stále baví. Kde se tedy nakonec ukáže?

„Popularitě boxu to jednoznačně pomůže. V Lucerně nám vloni boxoval tak trochu český Mike Tyson Roman Kracík a vnímal jsem, jak se lidi strašně těší hlavně na jeho zápas. Mike je tak obrovská ikona boxu, že jenom jeho účast na akcích i bez boxu je sama o sobě obrovskou propagací boxu. Takže pokud navíc vleze do ringu k opravdovému zápasu, tak celý svět bude v očekávání. Já osobně bych to strašně chtěl vidět. Škoda, že to asi nebude v Lucerně," posteskl si s úsměvem na tváři Rajmont.

Konečný: Mike má pořád bomby

Návrat do ringu po konci kariéry zažil Lukáš Konečný, který si dal zápas v roce 2018, a to po čtyřleté pauze. On o dalším duelu už nemluví, ale Tysona by rád opět viděl mezi provazy. „Mluvil o exhibicích, takže si nemyslím, že by uvažoval o reálných zápasech. Ale i ta exhibice by mě zajímala. Jeho poslední video jsem viděl, vypadal hodně nebezpečně. I když nemá ideální postavu, má pořád bomby, nezapomněl to. Jeho návrat by boxu pomohl, každý by to chtěl vidět. Hrozně ale záleží, s kým by šel. I když by šel do exhibice, tak to není jako v tenise, v boxu se může zvrtnout a může se z toho stát regulérní zápas," myslí si jedenačtyřicetiletý trenér, který připouští, že u Tysona je možné všechno. Taky si vysloužil za svůj život přezdívku Zvíře.

Mike Tyson, jeho život nebyl peříčko.

Michael Schumacher = formule 1, Michael Jordan = NBA, Wayne Gretzky = NHL. A Mike Tyson = box. Esa, která měla nad ostatními navrch.

„I v jeho pokročilém věku je reálné se připravit na návrat do ringu. Bohužel už ne však na vrcholné úrovni. Na videu byla vidět vynikající dynamika a síla. Ovšem nevěřím tomu, že by dokázal vvdržet několik kol. Pokud se to marketingově zvládne dobře, určitě to popularitě boxu pomůže. Jen doufám, že manažer projektu nepřecení jeho síly. Jde už o zdraví," upozorňuje Pavel Šour, který naposledy boxoval v březnu s Hughiem Furym.

V médiích dokonce proběhl náznak, že by se Tyson mohl pustit do měření sil Deontayem Wilderem, tedy současnou světovou špičkou. On stále boxuje, myslí na světové pásy, Tyson patnáct let neměl zápas. Wilder za dvanáct let více než čtyřicet a jen jednou prohrál.

„Po tolika letech se vrátit proti člověku, který je na vrcholu, to by byla z mého pohledu vražda. Na vrcholu své kariéry by si s ním vytřel zadek, ale po tak dlouhé době, kdy netrénoval? Nechci se s ním srovnávat, ale já pořád trénuju, ten návrat by nebyl tak složitý, Kličkové jsou na tom podobně, ale Tyson víceméně jen žral a dělal charitu poslední roky. I kdyby půl roku trénoval, makal, spároval, tak tam je obrovský propad v kontaktu, ale třeba se pletu," dodává Konečný.