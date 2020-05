Něčemu věřím. Proč si Jágr oblíbil bojové sporty?

Jaromír Jágr, to je hokej, a to už více než čtyřicet let. Ve svých osmačtyřiceti stále ještě neukončil kariéru. Kladenský odchovanec ale nežije jen ve svém tunelu. V talk show U Baru, kterou v době koronaviru vysílá na svém Instagramu tenistka Barbora Strýcová, se rozpovídal také o bojových sportech a nejsledovanější MMA organizaci, kterou je UFC.

„Rozdíl mezi bojovými sporty a ostatními je ten, že když nebudeš připravený v bojových sportech, tak se ti může stát, že tam můžeš umřít," řekl také majitel kladenských Rytířů.

V únoru se Jágr v Lucerně zúčastnil premiéry dokumentu, který byl natočen o slovenském zápasníkovi, středem pozornosti byl Attila Végh. „Respektuji ho jako člověka i jako fightera. Asi před osmi lety, když jsem trénoval v Las Vegas, tak jsem se šel podívat na UFC. Ještě, než byl tento sport u nás populární. Musím říct, že na první akci, kterou jsem viděl, jsem měl zážitek, který jsem nikde jinde nezažil, byl to druh adrenalinu. Od té doby jsem si MMA zamiloval," rozpovídal se nejproduktivnější Evropan, který kdy hrál v NHL.

Proč si oblíbil Jágr právě tyto adrenalinové a kontaktní sporty, vysvětlil u tenistky Barbory Strýcové. „Mám rád UFC, mám rád bojové sporty. A to z jednoho důvodu. Zaprvé to je hrozná dřina. Zadruhé musíte mít respekt ke svému tréninku, soupeři a ty musíš jít do ringu hrozně moc připravený."

Hokej hraje, tenis hraje, na bojové sporty Jágr kouká. Když fanoušci sledují MMA, vidí patnáct minut v kleci, mezitím záblesky na sociálních sítích, nevidí za oponu, kde se o všem rozhoduje. Emoce, nezdary, starosti, zranění, únava, bolest, obyčejný život bez reflektorů a kamer.

„V tenise a hokeji, co se může stát nejhorší, prohraješ zápas. V tenise se tě soupeř nedotkne fyzicky, je na druhé straně. V hokeji jsou nárazy, ale v UFC to je jenom o kontaktu. Tady musí být 100% disciplína k tréninku, k životu, to se mi líbí, a hlavně musíš být pořád pokorný. Je otázka času, kdy tě může někdo nachytat," dodal Jágr, který ještě dva roky před padesátkou nedal hokejové kariéře sbohem.

„Kdybych hokej nemiloval, těžko ho budu dál hrát. Bez lásky se dá těžko něco dělat. Navíc jde i o motivaci dokázat pochybovačům, že furt můžeš hrát, že na věku nezáleží. Něčemu věřím, rozhodující je vůle a láska ke sportu. Věk je jenom číslo," dodal útočník, pro kterého je největším sportovním úspěchem olympijské zlato z Nagana.