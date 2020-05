Nebezpečná moucha s pěstmi. Až mi budou lámat kosti, skončím, tvrdí šampion

Třiatřicet let a čtyřiatřicet MMA zápasů. Tahle dvě podstatná čísla nyní pasují k zápasníkovi, který patří mezi nejmenší, jež nastupují do klece. Demetrious Johnson měří 160 centimetrů a nyní zápasí v bantamové váze do 61 kilo. Jak se udržuje muž, který stihl v UFC osmnáct zápasů a v současnosti je pod organizací One Championship? „Trénuj jako atlet,“ radí muž, který si dává v kleci ještě pět let. I kdyby skončil okamžitě, odejde bojovník, který psal roky historii UFC v muší váze.

„Rád chodím plavat, abych si dal ráno svoje kardio. Dostanu krev a kyslík do těla a svalů. Dával jsem pět kol po pěti minutách, ale teď obvykle dělám tři kola, protože je to docela těžké pro ramena. První a třetí kolo jsou jen volný styl, prsa. Ve druhém kole dělám výbušné intervaly. Poté dokončím několik délek pod vodou, abych si pomohl s VO2 max," popsal část svého tréninku zápasník pro sever onefc.com.

Šest týdnů do zápasu jsou pro něj nejtěžší, přesto první věc, kterou dělá, je, že v osm vstane a připraví snídani pro ženu a děti. On může vejce, krůtí klobásu, sacharidy. „Mám taky rád bezlepkovou ovesnou kaši s trochou hnědého cukru a skořicí. Takto pojmu všechny aspekty výživy," vysvětluje rodák z Washingtonu, který tuší, kdy skončí s úspěšnou kariérou. "Až mi budou soupeři lámat kosti, pak už to nebude mít cenu," řekl na začátku roku MMAJunkie. V dubnu měl mít zápas s Adrianem Moraesem, ale ten byl z důvodu světové pandemie koronaviru zrušen.

Celý den pojímá jako sportovec, atlet. Jako svačinu si dává jablka a arašídové máslo. Oběd je kombinací bílkovin, sacharidů a zeleniny. Johnson má rád lososa s restovaným špenátem a hnědou rýží.

Poté vyzvedne děti ze školy a čeká ho další část tréninku. „V 17 hodin začneme trénovat a nezastavíme se až do sedmi," přiznává dril zápasník malý vzrůstem, ale velký výkony.

Následuje poslední jídlo dne - obvykle losos, sladké brambory a zelenina. Klasika, která funguje. „Pak mám taky nějaký čas se svou ženou na gauči," usmívá se Američan, který chodí spát do 23. hodiny. Ráno vše nanovo. A to roky. K úspěchu vede dlouhá cesta.

„Nikdy nevíte, jestli jste nasadili správné množství, nebo ne, pokud jde o trénink nebo zápas na nejvyšší úrovni, takže se snažím udělat to, co cítím, že je správné. Pak se můj trenér může rozhodnout, zda potřebujeme provést nějaké změny. Jde mi o důslednost každý den," upozorňuje muž, který v minulém roce přešel od UFC pod One Championship. Třikrát šel do klece a třikrát vyhrál.

„Tohle je moje poslední organizace, tady to miluju, tady ukončím kariéru, v Americe nemám co dokazovat," má pravdu bojovník, který v UFC jedenáctkrát obhájil titul v muší váze.

Takto Johnson píše historii velkými písmeny. Na velikosti nezáleží...