Nikdy neházejte ručník do klece! Boj je v mých rukách, řekl po zápase, i když přišel o zuby

Jasné pravidlo, které může v konečném důsledku hodně bolet. Na vlastní kůži ho poznal Anthony Smith, když ho na galavečeru UFC Fight Night porazil Glover Teixeira. A takovým stylem, že musel do nemocnice. „Nikdy neházejte ručník do klece! Boj je v mých rukách,“ prozradil Američan v následném rozhovoru pro ESPN.

Zlomená očnice, zlomený nos, otevřená rána pod okem a minus dva zuby. Tato zranění si připsal Smith v duelu, který byl ukončen v pátém kole. Muž s přezdívkou Lví srdce dostával, ale držel. Až rozhodčí hlavní bitvu večera v Jacksonvillu na Floridě ukončil.

Našli se tací, kteří by zápas ukončili dříve, jenže Smith má své pravidlo, příkaz. Pokud ho někdo z jeho týmu ignoruje, nedočká se kladné odezvy.

„Cítím se špatně, protože vím, že jsou na těžkém místě. Není jasné, jestli to chtějí zastavit nebo jestli o tom přemýšlejí. Pokud chcete sedět v mém koutě, tohle je moje pravidlo. Nepřestávám bojovat. Nech to v mých rukách, nech to na mě. Už jsem jim to řekl dříve, pokud zastavíte zápas, pokud hodíte ručník dovnitř, můžete jít zpět do šatny sami," nechal se slyšet Smith po patnácté porážce v profesionální kariéře, třiatřicetkrát vyhrál.

„Vypadávají mi zuby," řekl zbitý Smith po čtvrtém kole. Během zápasu si se soupeřem i lehce popovídal, když dostával naloženo.

„Promiň, Anthony, tohle je součást mojí práce," omlouval se Teixeira.

"Co?" odpověděl Smith.

„Promiň. Součást práce.".

„Jo. To je," dodal Smith.

Zápas byl zastaven po 64 sekundách pátého kola.

Anthony Smith (dole) na galavečeru UFC Fight Night prohrál s Gloverem Teixeirou.

Jasen Vinlove, Reuters

„Způsob, jakým bojuji, je někdy na ho..o. ale takhle to mám. Většinou jsem to dokázal obrátit a vyhrát. Někdy to ale nevyjde," připustil rodák z Nebrasky, který se také vyjádřil k rozhodčím a lékařům. Ti mohou samozřejmě také zápas ukončit, pokud zápasník aktivně nebojuje, případně jeho aktuální stav ohrožuje zdraví.

Smith má o zápasnících jasno. „Nepřestáváme bojovat, to je vše. Je tu spousta lidí, a to rozhodčí a doktor. Existuje důvod, proč mají tito lidé práci. Pokud si myslí, že musí být zápas zastaven, pak je to na něm. Pokud si doktor myslí, že nemůžu pokračovat, je to na něm, je to jeho práce. On chodil do školy, za to dostává zaplaceno," dodal Smith, který jako amatér bojoval i ve strip klubu a ve stodole. Naposledy měl hlavní zápas na galavečeru UFC.

Prohrál, ukázal Lví srdce, ale musel do nemocnice.