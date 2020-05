Šaty? Nepotřebujeme, vzkázala odhalená hvězda. A fanoušci šílí

Zamilovaný pár si užívá karanténu nařízenou kvůli pandemii koronaviru naplno. A nezapomíná ani na fanoušky. Naposledy třeba bojovnice poslala na sociální sítě fotku, kde je nahá, citlivé partie ukrývá jen klobouk. To její manžel má boty, ponožky a k tomu čepici. „Přemýšleli jsme o tom, co si vzít, ale oblečení není pro nás," směje se duo.

Pro fanoušky je to jen další z hodně žhavých snímků, které v posledních týdnech poslal dvojice do světa. Nazí se vyfotili například při tréninku v tělocvičně, nebo třeba v kuchyni. Tam snímek doplnil lechtivý komentář: „Děláme to dobře?" a odpovědí přicházely stovky.

Třicetiletý partner bojovnice Vanderford s úsměvem říká, že se páru začalo přezdívat Van Nudisté. „Asi je to na místě. Ale my jsme se jen rozhodli, že si v izolaci užijeme trochu zábavy, že prostě budeme nazí. Někdy je to možná trochu divoké, ale na sociální sítě dáváme snad vkusné fotky," stojí si bojovník za tím, že jde hlavně o zábavu. Na jedné z fotek třeba použil na zakrytí citlivých míst jinak odhalené postavy whisky hvězdného bojovníka Conora McGregora.

„Každý den jsme se snažili přijít s něčím novým, ať už jsme pracovali, plánovali a vařili jídlo, zahrádkařili, nebo byli venku na balkóně," hlásí bojovník. „To, že toho moc nenosím, je pro mě normální. Pocházím z oblasti na Aljašce. Řekl bych, že 90 procent mého života jsem neměl na sobě oblečení. Tak se cítím nejpohodlněji. Paige je v tomhle podobně naladěná," dodává partner známé bojovnice, která nafotila snímky v plavkách i pro prestižní Sport Illustrated v roce 2019.