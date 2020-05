Překvapení je na světě. Végh bude boxerem. Kdy se dočká Vémola odvety v MMA?

„Už několik měsíců mi denně píšete, kdy budu zase bojovat. Dnes je na čase, abych vám dal odpověď. Budu bojovat příští rok, a to dokonce v boxu. Boxerský souboj jsem si vždy chtěl vyzkoušet a teď přišla správná výzva, abych si ten „splň senil". Bude to boj s velkým příběhem a já jsem šťastný, že toto přišlo. Kdy, kde a proti komu, zatím nemohu povědět," zveřejnil Végh novinku na instagramu.

Z důvodu pandemie se vše posouvá, světový sport si vybral nucenou přestávku a pomalu se vrací. Klasické galavečery s fanoušky připadají v úvahu patrně až na podzim. A to je čas, kdy by se měl vrátit i Vémola do oktagonu. Cesta je jasná, vyhrát dva až tři zápasy a poté si střihnout odvetu s Véghem. Odhadem jde o druhou polovinu roku 2021.

"Attila si chce vyzkoušet box, ale MMA nejde do pozadí. Jsem rád, že se na něco připravuje a nebude se jen válet a užívat si otcovství. Letos určitě nebudeme mít zápas, je tu pandemie, vidím to na rok 2021. Pokud by to mělo být v létě, tak to je na pronajmutí velkého stadionu. Chci jít s Attilou MMA, to je má disciplína, tam s ním mám nevyřízený účty. Až potom můžu uvažovat o něčem jiném," reagoval Vémola na Véghův boxerský vzkaz.

Karlos Terminátor Vémola padl. Dostal K.O. od Attily Végha

Před třemi týdny se tahle trojice potkala v netradičním měření sil. Vémola vyhrál, za pět minut ujel více kalorií na airbiku. Z pohledu vítěze zákusek, on chce repete v MMA, jenže bývalý šampion Bellatoru se nikam nehrne. Porazil ve vyhecované bitvě protivníka, který měl na něj velký zálusk, ale dostal K.O. Poté narození dítěte, což Végha hodilo do pohody, nyní má před sebou box.

„Attila si chtěl zkusit profesionální box, byl to jeho cíl a sen. Myslím si, že jeho další zápas v MMA je reálný v létě, na podzim 2021. Vychází to velmi dobře. Karlos nebude zápasit dřív než na konci léta, spíš později. On je bojovník, kterého nejde vypustit bez diváků, a tím pádem se bavíme o deseti měsících, což vychází, jak jsme si řekli, aby vyhrál dva, tři zápasy, aby to mělo zase smysl. Attila se chce věnovat dítěti, pro něj je box jednodušší, nejde o takové odříkání, je to lehčí sport, nemusí řešit tolik váhu," vyjádřil se k současnému stavu hvězd organizace OKTAGON MMA promotér Ondřej Novotný.