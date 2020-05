Neskutečná střelba v kleci za pár sekund a boxer ničitel, který potvrdil svoji přezdívku Kladivo

Slováci se přijeli pobít do Prahy. Z důvodu koronaviru nemohl druhý večer projektu Oktagon Underground proběhnou v Bratislavě, tak se pyramida dvanácti zápasů slovenského pavouka přemístila na sobotní večer do pražského klubu Epic. V devadesátce předvedli střelbu Vlastislav Čepo a Patrik Jevický. V kleci moc času nestrávili, ale vypustili nálože, kde šla taktika stranou. Třikrát k zemi poslal soupeře Erik Tlkanec, ten přišel do klece s přezdívkou Kladivo a jako bývalý boxer zápasil poprvé v malých rukavicích a předvedl výplatní den. Téměř dvoumetrového protivníka zdolal Samuel Pirát Krištofič, Jakub Benko zažil letecký večer.

Nikolas Krivák - Jacob Mikula, otvírací klání ve váze do 70 kilo. Mikula slyšel celý zápas od trenérů, že má tlačit, používat přední a zadní úder. Až ve třetím kole se rozjel, přesto nebylo po základních kolech jasno. Duel skončil remízou a poprvé pod pravidly Oktagon Underground muselo rozhodnout čtvrté kolo. Po další porci tří minut se stal vítězem a postoupil do dalšího kola pyramidy Krivák. „Bylo nepříjemný slyšet, že bude extra round," přiznal vítěz, který porazil kamaráda.

Lukáš Eliáš - Adrian Bartl, dvojice do 90 kilo. První přišel do klece s vizitkou 60 zápasů v boxu, poznal už i MMA. Proti němu se postavil vyznavač thajského boxu. Jednoznačně 3:0 na body vyhrál Eliáš, který soupeře několikrát naházel, dokonce ho ve druhém kole trefil a šel do počítání. „Byl to tvrdý borec, musíš mít motivaci, nic není nemožný," byl nadšený vítěz.

Když boxer vyrukuje s malými rukavicemi. Tohle je nadvláda Erika Tlkance v kleci

Sport.cz

Michal Zátorský a Tomáš Drábik, souboj ve váze do 70 kilo. Drábik vydržel všechna kola, ale o lepším nebylo pochyb. Zátorský byl tvrdší, a hlavně soupeře v každém kole naházel a ten přicházel o body, nakonec prohrál na body 23:30, 23:30 a 24:30. „Je to starší a zkušenější kluk, díky," řekl po zápase o deset let mladší Zátorský, který přišel do klece s vizitkou dvou set zápasů v boxu.

Samuel Daňko a Juraj Tutura, duel do 80 kilo, který ve druhém kole ukončil trenér, když řekl - konec. Tutura dostál své přezdívce Big foot. Daňko dostal nakopáno, k tomu lokty, byl dvakrát počítán a nechtělo se mu vstávat ze země, když na ní skončil, až Daňkův roh zakřičel na rozhodčího, že tohle trápení končí. „Měl velké srdce, hodně snesl, klobouk dolů před ním," ocenil poraženého Tutura.

Denis Farkaš - Samuel Liška, bitva v postoji do 80 kilo, kde si Farkaš bez větších problémů pohlídal výhru, a to i přesto, že ho soupeř dvakrát kopl mezi nohy a on dostal čas na zotavenou. „Beru to jako pyramidu, nechci do toho dát všechno, šel jsem pomaleji. Je to super kluk, až bude mít víc zápasů, bude skvělý," ocenil výkon protivníka vítěz.

Pirát školil a házel a házel. Na body porazil téměř dvoumetrového Jakuba Benka

Sport.cz

Marco Novák a Roman Paulus, tohle byla výsostně postojářská řežba ve váze do 70 kilo. Až v posledních sekundách Paulus doručil přesvědčivý takedown, ale 3:0 na body vyhrál Novák. „Zapotil jsem se, věděl jsem, že bude kvalitní. Myslel jsem si, že půjde po takewodnech, byl tvrdý, až mě bolí ruka," usmál se vítěz.

Vlastislav Čepo - Patrik Jevický. A tohle byla divočina v devadesátce, kde šla zápasová taktika stranou. Prostě kdo první padne. Za 107 sekund byl konec, když byl během tohoto času Jevický třikrát počítaný, a to znamenalo jediný, Čepo bral výhru nad soupeřem, který vzal zápas na poslední chvíli. „Díky, že to vzal, chtěl se pobít. Kopal, čekal jsem to, klidně bych se s ním bil dál," byl spokojený vítěz.

Denis Tripšanský vs. Leonard Spišský. Po přestřelce přišla na řadu opět váha do 70 kilo. Další duel, který si vyžádal celá tři kola po třech minutách, po kterých bral postup do semifinále pyramidy Tripšanský, všichni rozhodčí ho označili za lepšího. „Odešla mi fýza, blbě jsem se rozcvičil, ale nakonec jsem vyhrál. Jsem spokojený, do příště se minimálně líp rozcvičím," popadal dech vítěz.

Kolena fungují. Takto ovládl hlavní zápas večera Kamil Cibinski. Udolal Marka Bartla

Sport.cz

Ronald Paradeiser - Milan Kratochvíla a souboj do 80 kilo, od kterého si pořadatelé hodně slibovali. Vyznavači porazů mohli být spokojeni, Paradeiser se od druhého kola rozjel a Kratochvíla zažil letecký den, více než desetkrát skončil na zádech, což rozhodčí ocenili nekompromisní výhrou. "Padal mi do úderů, co s ním budu dělat, tak jsem ho vzal na zem. Šel do toho po hlavě, je to frajer, jsem rád, že jsem s ním měl zápas," řekl bezprostředně po výhře v kleci postupující do dalšího kola pyramidy.

Erik Tlkanec a Patrik Križan, další partie ve váze do 90 kilo. Kdo tady trefí, může vyhrát na jednu ránu. Tlkanec přišel do klece s bilancí více než sto bitev v boxerském ringu, navíc s přezdívkou Kladivo, což ve druhém kole také potvrdil, když soupeře třikrát poslal k zemi a ten musel po třech počítáních přijmout porážku. „Tyhle rukavice mám poprvé na sobě a byla to mega zábava, super cirkus. Před klukem mám respekt," ocenil soupeře vítěz.

Samuel Krištofič a proti němu Jakub Benko, předposlední duel večera, tady šlo o váhu do 90 kilo. Pirát Krištofič, zkušený MMA zápasník a proti němu typický postojář, který narostl do téměř dvou metrů, ale nedokázal se ubránit porazům, které Krištofič doručoval s železnou pravidelností. Ty mu vyhrály tento zápas, i když mu rozhodčí odečetl bod za neznalost pravidel, když na zemi poslal pár ran, které byly za čárou. Po zápase se pustil do slovní přestřelky s trenérem soupeře, ale za chvíli byl klid a vítěz si mohl užívat a děkovat a povídat, až ho museli utnout.

„Jakub je tvrdý kokot, jeho kopy vyjebaný, má můj respekt. Na konci počítáme vítězství, zítra bude grilovačka. Omlouvám se, na konci mi přepnulo, je to ale underground. Jinak do mě kopal, nejsem ale strom, já jsem člověk. Musel jsem si sáhnout na dno," přiznal upovídaný Krištofič.

Marek Bartl a proti němu Kamil Cibinski, poslední zápas večera přišel na řadu o půl jedné ráno. Ve dvanáctém duelu se loučila se slovenskou pyramidou váha do 80 kilo. Posledním vítěz se stal Cibinski, který vyhrál 3:0 na body. „Velmi, velmi těžký soupeř. Docela jsem na sebe pyšnej, asi poprvé v životě jsem šel s čistou hlavou. Chtěl jsem se bít, miluju to. Dostal jsem kvalitního soupeře, jsem už starý pes, ale dostal jsem šanci zápasit, děkuju," měl před jednou ráno děkovný proslov Cibinski.

Třetí večer Oktagon Underground proběhne příští sobotu. Tentokrát se představí také ženská pyramida, do bojů půjde i bývalá zápasnice UFC Lucie Pudilová.