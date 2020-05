Stane se Pudilová královnou podzemí? Jde se do války pro vítězství, je proti Bledá

Bitva, na kterou se všichni těší. Další večer projektu Oktagon Underground se odehraje v sobotu v pražském klubu Epic a do klece vstoupí také Lucie Pudilová, jediná Češka, která bojovala v UFC. Proti ní se postaví Tereza Bledá, osmnáctiletá naděje. Řekla si o zkušenější soupeřku a dostala ji. Tohle bude hlavní zápas večera. Jaký bude střet s realitou ve váze do 61 kilo? Celkem třetí turnaj nabídne deset duelů.

Šest amatérských výher proti sedmi bitvám mezi elitou v UFC. Při tomto porovnání je snadné ukázat na favoritku. Bledá startuje kariéru, Pudilová je v pětadvaceti v nejlepších letech. S Češkou se střetla zápasnice z Příbrami v MMA jen jednou, v roce 2014 s Lenkou Smetánkovou, vyhrála. Teď ji čeká po šesti letech Bledá.

„Je to pro mě zatím největší výzva. Teď mám skvělou šanci se dostat k soupeřkám, které bych měla třeba až za několik let, takže si můžu vyzkoušet úplně jinou úroveň, než na jakou jsem zvyklá," těší se členka Reinders gymu na Pudilovou. "Pro mě je důležitý, abych byla zase v provozu, zápasy mi chybí," je v klidu Příbramská střela, která je podle sázkových kanceláří favoritkou na celkové vítězství.

Mladší, nadějná, ale s méně zkušenostmi, to je Bledá, o které ví jen úzká skupina lidí, co dokáže předvést. Jenže trénink a zápas s takovou soupeřkou je rozdíl. Načíst Bledou je obtížné, poslední duel měla před více než rokem. Co od ní čekat? To se pořádně neví. A to je její zbraň před sobotou. Pudilová je o sedm let starší, je zkušenější a mnohokrát prokázala, že se umí porvat, jít za hranu a bojovat s nejlepšími. Poslední čtyři zápasy v UFC ale prohrála, naposledy slavila výhru v únoru 2018, když porazila Sarah Morasovou v Austinu.

Lucie Pudilová, jak si povede v pyramidě Oktagon Underground?

„Nemělo by pro mě cenu ji vyzývat, kdybych si šla pro porážku, že jsem si řekla o Lucii Pudilovou. Tohle by byl největší skok v kariéře (výhra) a byla bych štěstím bez sebe," směje se Bledá, které její trenér André Reinders hodně věří.

Ještě ani nebouchla a křest mezi profesionálkami vyšel Bledé ideálně. Myšleno plán, načasování. Je v centru pozornosti kvůli soupeřce, jde hlavní zápas. Pokud vyhraje, vyletí do popředí zájmu a její sebevědomí nabobtná. Jestliže prohraje, tak se nic v podstatě nestane - prohrála se zkušenější, ona přece začíná. Tohle je tah, který Bledá s týmem zvládla už před vstupem do klece.

Druhá česká dvojice zápasnic Tereza Dvořáková Celkově startovka na české i slovenské straně je velmi kvalitní a dost našlapaná, určitě se můžeme všichni těšit na atraktivní zápasy. Kouzlo bojových sportů tkví v tom, že nikdy není předem rozhodnuto, kdo vyhraje. Může se stát cokoliv. Myslím, že pravidla jsou pěkně nastavená, výhody mezi postojářkou a zemařkou se budou v zápase smývat. Magdaléna Šormová Obecně si myslím, že mají nejlepší startovní čáru MMA zápasnice. Pro postojářky mohou být malé rukavice, práce na pletivu či takedowny velice nepříjemné, někdy to chce dlouho, než se s tím naučíte pracovat.

„V amatérských zápasech je neporažená, nikdo s ní už nechtěl zápasit. Když zjistila, že má možnost jít proti Lucii Pudilové, neváhala a řekla, já ji chci, a to při respektu k Lucce. Spousta kluků i holek, kteří s ní trénují, říkají, že ji porazí. Je strašně dobrá a myslím, že to ukáže v zápase. Věřím, že Lucku předčí i v UFC," hledí směle do budoucnosti Reinders. "Už jenom doladit váhu a jde se do války pro vítězství," napsala v pondělí Bledá na instagramu.

Druhou dvojicí na české straně pyramidy bude v sobotu souboj Magdalény Šormové a Terezy Dvořákové. Celkem večer nabídne deset zápasů. Přímý přenos vysílá placený kanál oktagon.tv od 19 hodin.