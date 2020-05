Z důchodu do ringu. Ve hře je půl miliardy i završení trilogie ukousnutého ucha

Tyson vs. Tyson? Bylo by to zajímavé setkání v ringu. Současná boxerská jednička těžké váhy Tyson Fury a proti němu historicky nejmladší šampion nejvyšší váhové kategorie Mike Tyson. Ten se chce vrátit po patnácti letech ze sportovního důchodu, i přesto, že mu je třiapadesát let. Podle serveru BT Sport Angličan přijal nabídku na tento exhibiční duel. Možnému souboji se nebrání také Evander Holyfield.