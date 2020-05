Rozhořčený Vémola. Nelíbí se nám, že si na něm každý dělá jméno, rozčiluje se Novotný

„On řeší jiný zápas a za jiné peníze, tohle bude charita, rozumím, že má svoji kariéru, ale jsme ve spojení, uvidíme. Věřím, že to je reálný," řekl v pondělí Konečný s tím, že v jednání jsou také Marpo i Jakub Štáfek.

Jenže toto boxerské spojení s Vémolou se nelíbilo Novotnému. „Teď jsem mluvil s Lukášem Konečným. Řekl jsem mu, že se to mně ani Karlosovi nelíbí, že si na něm každý dělá jméno a mediální výtlak. A speciálně když ví, že se to nikdy nestane. Karlos je „prize fighter" a exhibičně může hrát tenis nebo fotbal pro dobrou věc. To vědí všichni očkovaní. Lukáš se mi omluvil a podle svých slov se k tomu i tak postaví," reagoval jeden z majitelů a promotér stáje OKTAGON MMA.

Celé odpoledne a večer v Ústí nad Labem chtějí organizátoři pojmout charitativně, akce má být věnována lidem ze záchranného integrovaného systému. Mělo by jít o střídání boxu a koncertů. V pondělí ještě s nadějí, že dorazí Vémola, za osmačtyřicet hodin už vše vypadalo jinak.

"Když jsem s Karlosem mluvil, měl jsem z toho jiný pocit, patrně došlo k nedorozumění a mojí chybě. Zbrkle jsem informaci vypustil do médií. Řekl jsem, že jednáme, ne, že to je jisté. Celou akci jsem bral jako exhibici, žádný opravdový zápas. Teď šlo o první nástřel. Až bychom jednali o konkrétních podmínkách, blížilo by se k dohodě, tak bych to řešil i s jeho manažerem. Samozřejmě finanční odměna je logická i v případě exhibice, ale to jsme ještě neřešili," řekl Konečný ve středu odpoledne.

"Já jsem jedna strana, pokud druhá strana, tedy Karlos, jeho zástupce nebudou mít zájem, tak s tím nic neudělám. Částečně chápu naštvání Ondry Novotného, pokud je Karlosův zástupce, což já úplně nevím. S ním bych řešil až konkrétní možnosti. Počítal jsem s tím, že si s Karlosem zavoláme třeba za týden, protože teď řeší jiný zápas za jiné peníze. Ondrovi jsem se omluvil, mrzí mě to, mohl jsem mu zavolat, ale ještě nebylo moc o čem, jak jsem řekl, šlo o první nástřel," dodal Konečný k novému sledu událostí.

Karlos Vémola pro iSport.cz Lukáš napsal zprávu, jestli mi může zavolat a jestli mi o tom už někdo říkal. Později jsme se o tom bavili a řekl jsem mu, ať to hlavně nikde nezmiňuje, že si nepřeju, aby se to řešilo. Neodbyl jsem ho jenom proto, že zmínil charitu a mně se na charitu říká špatně ne. Jasně jsem mu ale pověděl, dej mi týden, hlavně to nikde nezmiňuj, probereme to pak u kafe. Box v Letním kině v Ústí nad Labem? To opravdu ne. A je mi líto, že do toho zatáhl téma charity.

V současnosti jsou možní sportovci v jednání, stejně také kapely, které by mohly hrát v Letním kině na charitativní akci, kam může dorazit až deset tisíc lidí, což není v tuto chvíli jisté, protože nikdo neví, jaké budou zákazy v souvislosti s nemocí covid-19.