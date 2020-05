Šokující skalp! Pudilová prohrála s amatérkou. A jedna přesná na bradu, která posadila favorita na zadek

Kdo vsadil na dvě velká překvapení, uspěl. Třetí večer projektu Oktagon Underground se odehrál opět v pražském klubu Epic a dva zápasy přinesly výsledky, kterým věřili jen největší optimisté, už dopředu se řadily k šokujícím. V hlavním zápase večera prohrála veteránka UFC Lucie Pudilová s osmnáctiletou nadějí Terezou Bledou, když předvedla výkon, za který si vysloužila několikrát potlesk. Druhý žolík večera vytáhl ve váze do sto kilo Melvin Mané, který udolal legendu Tomáše Hrona. Celkem se odehrálo v kleci deset semifinále o postup do finále české strany pyramidy.

Jan Pajtaš a Luboš Lesák, otvírací duel večera do 70 kilo. Prvním finalistou projektu Oktagon Underground se stal nakonec Lesák, který všechna tři kola přesvědčivě vyhrál, když trefoval, kopal, házel. Nabídl komplet, na který soupeř nestačil reagovat. „Vydržel hodně, byl tvrdej. Nevím proč, ale držel, má srdce," byl trochu v rozpacích vítěz, který chtěl Pajtaše ukončit před limitem.

Jakub Klauda a Václav Holota, který dostal šanci v devadesátce, protože první zápasy si vyžádaly zranění. Konce bitvy se nedočkal, trenér André Reinders hodil ve druhém kole do klece ručník. Holota začal aktivně, hodně se pohyboval, jenže zápasník MMA chtěl přestřílet zkušeného a vyššího zástupce thajského boxu a postupem času mu odešla fyzička. Klauda přidal kombinace u pletiva a jasně si vzal výhru, doslova se probil do finále. „On ve mně probudil neandrtálce. Prvních dvacet sekund mě zbil, ale takticky to nezvládl. Nevím, proč se mnou nešel na zem, blbec. Je to těžký, když máš místo hlavy cihlu," okomentoval T.K.O. Klauda.

Nemilosrdný loket a K.O. Daniel Škvor si připsal rychlou výhru

Sport.cz

Tadeáš Růžička ve čtvrtfinále zvládl vyhecovanou srážku, když narazil na jeho rvavost Tomáš Le Sy. Teď před ním stál Štěpán Guba ve váze do 70 kilo. Tři kola ale nerozhodly, takže na řadu přišel extraround, další tři minuty, které už musely určit finalistu. A tady Růžička předvedl dominanci, byl aktivnější, Guba nestíhal vracet a po jedné kombinaci skončil v polovině čtvrtého kola na zemi. Už nevstal, prohrál K.O. a byl k němu do klece přivolán lékař. Nakonec odešel po svých. „Překvapil. Dobrý kluk, srdcař, žádný zmetek jako Le Sy, byl to přátelský souboj. Ve finále bude Lesák, je to stejný psychopat jako já, těším se, ale já chci vyhrát," má jasno Růžička.

Extrémně náročné vítězství. Leo Brichta porazil Matěje Kozubovského a museli ho podpírat

Sport.cz

Matěj Peňáz, jasný favorit a zápasník organizace Glory, která má pod sebou nejlepší světové kickboxery. Výhra Adama Dvořáčka by byla v devadesátce obrovským překvapením. Jenže svět se někdy nestačí divit. Favorit jel podle plánu, ale v poslední minutě schytal přesnou na bradu, ustlal si a byl hodně otřesen. Byl počítaný, přesto konec zvládl, ale Peňáz byl hodně vyveden z rovnováhy, i tak bral jasné vítězství a postoupil do finále. „Nečekal jsem, že frajera takhle posadím, škoda, že jsem ho neukončil, fýza je špatná. Pro mě je tento zápas úspěch," řekl si k překvapivé trefě Dvořáček. „Asi jsem potřeboval probudit, přišlo mi, že všechno vidím a najednou jsem byl na prdeli, ale nebyl jsem nějak rozmotanej. Přední hák mi sednul na bradu, ponaučení pro příště," usmíval se vítěz.

Magdaléna Šormová chodí v MMA váhu do 52 kilo, teď šla o devět kilo výše. Žádné hubnutí, ráno před zápasem si dala ještě dortík. Na druhé straně klece stála postojářka Tereza Dvořáková. Elitní MMA zápasnice si pohlídala elitní vyznavačku thajského boxu a K1. Přes takedowny se dobrala výhry na body 2:0, jeden rozhodčí viděl tento duel nerozhodně. „Musím říct, že se super bouchá v malých rukavicích, to mě bavilo," byla i přes porážku spokojená Dvořáková. „Doufala jsem, že si vyzkouším postoj, ale byla možnost takedownů, tak jsme je dávala. Jak vidím druhé semifinále? Přeju to oběma holkám, ale ráda bych se potkala s Luckou Pudilovou, i když Tereze přeju velký skalp," okomentovala Šormová možné finálové soupeřky. V tuto chvíli netušila, jak je blízko pravdy.

Velké překvapení ve 100 kilech. Melvin Mané předvedl letecký večer a porazil Tomáše Hrona

Sport.cz

Bitva stokilových. Osmatřicetiletá legenda Tomáš Hron a Melvin Mané, outsider podle sázkových kanceláří. Jenže o čtrnáct let mladší soupeř našel zbraň, v každém kole několikrát Hrona naházel a velké překvapení večera bylo na světě. Ve finále se pobije Mané, který v zápase doručil dvanáct takedownů. „Poslední dva, tři týdny jsme jeli jen tohle, až do zblbnutí, do zblbnutí. Děkuju mu za zápas, je mi ctí," poděkoval vítěz legendě. „Nebyl jsem schopný dostat se do zápasu, nevím, jak se to stalo, bohužel. Gratuluju," vzal porážku sportovně Hron.

Jedna na bradu, která hodně překvapila. Matěj Peňáz pozdrav ustál a porazil Adama Dvořáčka

Sport.cz

Jakub Bahník - Matěj Kohout. Oba se potkali v kleci před rokem. V klasickém MMA zvítězil Bahník. Teď tu byl souboj podle pravidel Oktagon Underground ve váze do 80 kilo. Vyrovnanou bitvu nakonec 2:1 na body vyhrál Kohout. „Myslel jsem si, že bude extra kolo. Tohle je výhra pro malou a manželku, protože ona se mnou trpí. Je dokonalý, když přijdeš domů a je tam prcek," připomněl novopečený otec narození potomka.

Jan Gottvald - Daniel Škvor. Zápasník MMA a čistokrevný tvrďák v postoji a téměř 200 kilo v oktagonu. Tady šlo o rychlý konec. V polovině úvodního kola Škvor trefil v klinči koleno, poté přesný loket, soupeř šel k zemi a už nevstal, čisté K.O. Škvora poslal do finále ostrý loket, kde ho čeká Mané. „Jsem trochu překvapený," přiznal vítěz.

Přesná rána na spodek rozhodla. Tadeáš Růžička poslal Štěpána Gubu k zemi

Sport.cz

Výživná show v postoji, kde dojde na nekompromisní výměny, tohle sliboval duel Leo Brichta vs. Matěj Kozubovský ve váze do osmdesáti kilo. Vyhrál Brichta, ale skončil fyzicky úplně vyždímaný, až ho museli trenéři podpírat. Recept na úspěch byl jasný, házet a házet, na tyto útoky neměl Kozubovský obranu. „Matěj je jeden z nejlepších postojářů u nás. Kdyby to byl jen postoj, tak mě rozštípe, je to frajer. Když jsme spolu spárovali, rozbil mi hubu, jsem rád, že jsem mu to vrátil. Bomby má jako debil, to jsem čuměl," ocenil kvality soupeře Brichta, který potká ve finále české pyramidy Kohouta.

Souboj dvou stylů. Postoj vs. zem. Magdalena Šormová udolala Terezu Dvořákovou

Sport.cz

„Jdu je tam přizabít," řekla Lucie Pudilová před startem pyramidy. Jako první soupeřka z možných třech, které vedou k vítězství, se ji postavila do cesty Tereza Bledá, osmnáctiletá sebevědomá amatérka z Reinders gymu. Pudilová šla do zápasu s vědomím, že poslední čtyři zápasy v UFC prohrála. V Praze si přispala pátý nezdar v řadě, protože česká naděje bojových umění soupeřku naházela, v postoji se nedostala do větších problémů a přežila všechny pokusy o škrcení. Bledá vyhrála u dvou rozhodčích, u jednoho soupeřka. Po tomto verdiktu se zrodilo největší překvapení večera. Veteránka UFC prohrála se zápasnicí, které měla do soboty jen amatérské zápasy. Sice nešlo o klasické MMA a výsledek není započítáván do statistik, ale výsledek je na světě, Bledá byla lepší a má cenný skalp.

„Strašně jsem se těšila, je to mnohem lepší pocit, než jsem si představovala," smála se po výhře. „Úplně jsem se do zápasu nedokázala vžít jako při MMA. Teď byla omezená pravidla, měla jsem to v úmyslu ukončit, časově byl zápas jinak. Výsledek není ve statistikách, který jsou důležitý. Jen to bylo hodně mediálně promovaný. Neberu to úplně tragicky," řekla po posledním duelu večera Pudilová.

Čtvrtá akce Oktagon Underground je opět na programu v sobotu.